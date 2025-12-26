憲法規定12/31審完預算？ 粉專翻民進黨舊帳連7年1月完成

賴清德總統25日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，重砲批評在野黨阻擋預算審查，並聲稱，《憲法》明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完。對此，繼批評賴清德「自創憲法」、「2025年是清德立憲制元年」之後，臉書粉專「政客爽」今（26日）貼文更整理出民進黨完全執政時期的總預算通過日期，並嘲諷賴清德在罵民進黨。

賴清德稱，憲法規定立院12月31日前要審完預算。(圖/總統府)

粉專「政客爽」表示，12月31日前總預算沒審完，還有什麼資格再談憲政？慘了慘了，民進黨被賴清德罵沒資格談憲政了！

粉專「政客爽」指出，從2017至2023年，在行政院、立法院民進黨是完全執政，立法院長也是民進黨的，結果總預算的通過日期全部超過12月31日。按照賴清德的講法，民進黨每年都在違憲。

(圖]/截自政客爽)

粉專「政客爽」最後還不忘揶揄，哦對了，沒有這一條憲法，是賴清德自己瞎掰的，望周知。

網友紛紛留言，「沒事就喜歡打自己的臉，真是奇怪的嗜好」、「歷史總是無情的打臉萊爾校長」、「萊爾校長很急國防特別預算欸，看起來就是做對了，它急了！」、「校長：我著急用錢」、「憲法要按照萊爾的執行，不然就是惡法」、「校長都是講給同溫層聽的啊，同溫層會認同啊」、「因為都沒在12月底前審過，所以民進黨沒資格，也不談憲政，有種感覺在酸蔡英文」、「還是蔡政府八年國會朝大野小一黨獨大的時期」。

