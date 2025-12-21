憲法訴訟法修正案違憲 國民黨團22日對5位大法官提枉法裁判罪告訴

國民黨立法院黨團今天（21日）表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，明天正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。國民黨團表示，提告就是檢驗台灣司法獨立的歷史關鍵時刻，考驗台北地檢署、承辦檢察官是站在獨裁者的一邊，還是站在人民的一邊。

司法院憲法法庭19日下午公布114年憲判字第1號「憲法訴訟法案」判決，這也是憲法法庭自113年10月以 來首次作出判決。圖為司法院憲法法庭外觀。（中央社資料照）

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

廣告 廣告

憲法法庭19日作出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

國民黨團今天晚間透過新聞稿表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，明天正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。

國民黨團指出，明天黨團將由首席副書記長林沛祥，副書記長王鴻薇、徐巧芯及新北市議員林國春赴北檢提告，為台灣的司法獨立發出「反獨裁、護憲法」的正義之聲，相信正義必定戰勝邪惡、民主法治最後必定戰勝獨裁。

國民黨團表示，提告就是檢驗台灣司法獨立的歷史關鍵時刻，考驗台北地檢署、承辦檢察官是站在獨裁者的一邊，還是站在人民的一邊。台灣司法的獨立性，到底是已開發國家水準，還是獨裁者操弄的人型木偶，全民都在看，世界都在看。