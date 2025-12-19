憲法訴訟法修正案違憲 新藍圖連線批憲法法庭司法政變

（記者陳志仁／新北報導）憲法法庭今（19）日作出「114年憲判字第1號判決」，宣告由立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲；由泛藍議員組成的「新藍圖連線」直指，這是不折不扣的「司法政變」，大法官透過解釋權實質閹割立法權，少數具特定立場的大法官踐踏權力分立原則，重創民主憲政體制。

圖／「新藍圖連線」直指，這是不折不扣的「司法政變」，少數具特定立場的大法官踐踏權力分立原則，重創民主憲政體制。（新藍圖連線臉書）

「新藍圖連線」召集人、新北市議員陳偉杰指出，立法院去年底修法，要求大法官評議門檻回歸憲法規定的15人總額精神，防止「少數大法官決定國家重大政策」的風險；然而，憲法法庭在僅剩8名大法官、且內部意見高度分歧的情況下，竟由5位大法官多數決，逕自宣告限制其權力的法律違憲，形同「球員兼裁判」，更有自肥自救之嫌，完全無視民主國家最核心的「監督與制衡」原則。

圖／新北市議員呂家愷表示，若大法官可自行決定開會及表決門檻，立法權對司法權的組織監督將形同虛設。（新藍圖連線臉書）

新北市議員呂家愷表示，楊惠欽、蔡宗珍、朱富美等3位大法官已提出不同意見書，指出憲法法庭不應在欠缺明確法律的授權下，擅自創設所謂的「程序自主權」，以對抗立法院的組織立法權；若大法官可自行決定開會及表決門檻，立法權對司法權的組織監督將形同虛設，在目前僅8人、不到法定總額半數的狀態下，強行審理攸關自身權限的案件，更涉及嚴重的迴避與正當性爭議。

桃園市議員張碩芳認為，司法權的行使必須具備高度民主正當性，若僅由極少數大法官便能推翻代表多數民意的立法結果，將導致權力結構失衡，憲法法庭恐淪為執政黨的「法律側翼」，喪失其應有的獨立性。

新北市議員宋雨蓁強調，當大法官不再守護憲法，而是成為政黨利益的護院者，台灣民主已面臨嚴峻危機；在野陣營絕不接受以「守護憲法」之名行權力擴張之實，未來將在大法官提名、任命與預算等層面，採取更嚴格的監督行動，捍衛民主憲政底線。

