憲法訴訟法修法爭議大事記

（中央社記者劉建邦台北19日電）憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。以下為憲訴法修法爭議大事記。

--民國113年12月20日，立法院院會三讀修正通過憲訴法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

--民國114年1月2日，經總統核可，行政院移請立法院覆議。

--1月10日，立法院表決通過維持原決議，即否決行政院提出的覆議案。

--1月13日，立法院咨請總統公布憲訴法第4條、第30條及第95條修正條文。

--1月15日，立法委員柯建銘等51人認憲訴法第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條等規定有違憲疑義，聲請法規範憲法審查暨暫時處分。

--1月23日，總統公布憲訴法修正條文。

--5月12日，憲法法庭為民進黨立法委員柯建銘等51人針對憲訴法聲請法規範憲法審查暨暫時處分案召開說明會，同月14日評議後，大法官過半數同意受理。

--7月30日，憲法法庭作成114年憲裁字第73號不受理裁定，大法官陳忠五提出協同意見書，大法官謝銘洋、尤伯祥加入。協同意見書提到，若憲訴法規定有所缺漏或違憲疑義，其適用反將導致審理程序違反憲法意旨，則大法官基於對憲法的忠誠義務與守護憲法職責，自不應受牴觸憲法的憲訴法規定拘束。

--9月19日，憲法法庭作成114年憲裁字第75號不受理裁定，大法官呂太郎提出不同意見書，大法官謝銘洋、陳忠五、尤伯祥加入。不同意見書中提到，若憲訴法的規定已導致大法官行使職權被封鎖或阻礙者，大法官即不應受其拘束等語。

--10月8日，大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美發布聲明，表示大法官行使職權合法組織門檻是10人；憲法法庭組織不合法，所為評議屬違法；大法官不應參與違法評議與判決。

--12月19日，憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，1月間修正公布憲法訴訟法第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條規定違背憲法正當立法程序、權力分立原則，牴觸憲法，應自判決公告日起失效。（編輯：管中維）1141219