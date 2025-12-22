憲法訴訟法違憲宣告惹議 林國春赴北檢告發部分大法官

（記者陳志仁／新北報導）憲法法庭判決《憲法訴訟法》修正案違憲，並自公告日起失效，引發藍白的抨擊；新北市議員林國春今（22）日前往臺北地方法院檢察署遞交告發狀，針對部分現任大法官審理《憲法訴訟法》修正條文的相關裁判時，是否符合程序正當性與法律規定提出質疑，請求檢察機關依法調查。

圖／新北市議員林國春強調，此次告發並非針對特定政治立場或判決結論，而是基於法治國原則提出制度性質疑。（新北市議員林國春服務處提供）

林國春指出，立法院去年三讀通過《憲法訴訟法》修正條文並經總統公布施行，明確規範憲法法庭參與評議的大法官人數下限，以及作成違憲宣告所需的同意人數門檻；目的在於避免憲法法庭於人數不足情況下運作，確保裁判具備基本程序正當性。

然而，修法生效後，現任大法官僅有八人，且部分提名人選遭立法院否決，導致評議與裁判程序存在不確定性；林國春質疑，在此狀態下，憲法法庭仍於今年十二月十九日宣告修正條文違憲並使其立即失效，程序是否合法，社會與學界皆存有疑慮，值得透過司法調查釐清。

林國春質疑，即便回溯適用修正前的《憲法訴訟法》，判決仍須經現有總額三分之二以上的大法官參與評議，依當時人數至少應有六人參與，但實際評議人數與過程並未完整對外說明，影響制度透明度；透過司法調查釐清事實，有助於維護制度正軌與程序透明。

林國春強調，此次告發並非針對特定政治立場或判決結論，而是基於法治國原則提出制度性質疑；憲法法庭作為憲政秩序的最後防線，更應嚴守法律與程序，透過司法調查釐清事實，可避免未來憲法機關因人事或政治僵局，釐清爭議有助於維護憲政體制的穩定與公信力。

