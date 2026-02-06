《憲法》大混戰！憲法法庭今年第二發判決 3名反對派大法官為何二度「撂狠話」？

憲法法庭今天公布今年第二起判決，再度引發3名大法官不滿。資料照。李政龍攝



憲法法庭5名大法官今再度做成「115年憲判字第2號」判決，宣告《全民健康保險法》的補充保費扣繳案「部分違憲」，大法官們也撰寫「協同意見書」提前滅火，堅稱判決合法。但另一方面，3名反對派大法官楊惠欽、蔡宗珍及朱富美仍拒絕評議，今天再度發表5大點的法律意見書打臉，除了從《憲法》角度質疑不該受理，還續戰《憲法訴訟法》，直言「5人判決」不合法。兩邊都搬出《憲法》護身，各自透過意見書交鋒，這場雲端上的法律內戰，持續激烈較勁。

土木業者釋憲贏一半

陳姓土木包工業者2017年給付3名兼職員工薪資，依《全民健康保險法》規定須代收補充保費31000元，但他直到寬限期屆滿均拒繳，被處三倍罰鍰（93000元），打官司均敗訴，因而聲請釋憲。憲法法庭今認定，相關規定不違憲，但以應扣繳金額做為計算罰鍰的唯一標準，且處以「固定倍數」罰鍰，由於缺乏裁量權，恐造成某些個案處罰過苛，不符責罰相當原則，認為違反《憲法》比例原則及侵害財產權，因而宣告部分違憲，相關機關應在2年內檢討修正。

憲法法庭暨去（2025）年12月判決《憲訴法》違憲後，今年1月又產出第二份判決，今天判決已是復活第三彈。值得注意的是，儘管3名反對派大法官仍拒絕評議，但包括現任司法院代理院長謝銘洋在內的5名大法官，在本次判決立場達成一致。為了消弭外界反對聲浪，大法官呂太郎也撰寫協同意見書，闡明判決合法合憲，而該協同意見書有大法官謝銘洋、陳忠五及尤伯祥加入力挺，有為外界的反對聲浪提前滅火的味道。

有意思的是，憲法法庭利用協同意見書滅火，但3名反對派大法官以不甘示弱，幾乎在同一時間，就具名披露不同意「115年憲判字第2號判決」法律意見書，顯示憲法法庭的內戰越演越烈。

憲法法庭書記廳廳長許碧惠(左)、新聞及法治宣導處處長吳定亞(右)，今天針對補充保費扣繳案召開憲判字記者會。侯柏青攝。

3名大法官在意見中痛斥，這份判決因憲法法庭組成不合法，自始欠缺審判權基礎而無效，且認為本案的審查標的涉及制度性與法理性爭議，3人引用「司法院釋字第673號解釋」，認為已經闡明《憲法》評價應該一致，沒必要受理這起聲請案。

3名大法官也從審查標的來看，認為罰鍰的處罰基本上是逃漏公課的「漏費罰」，以補充保費應扣繳而未扣繳的金額當作基準，是依照違反義務的嚴重程度區分一定倍數，具有「處罰遞進性」與「罰責對應」關係；而且，補充保費制度也設計單次扣取上限、起扣下限及弱勢豁免等多重內在限制，罰鍰金額也有制度性的實質上限，絕對不是處罰無上限，不會導致「個案處罰顯然過苛」的問題。3人指，這份不合法判決只憑抽象臆測就輕率宣告法律違憲，已經悖離《憲法》比例原則的要求，直言有損《憲法》審判制度的公信力。

大法官朱富美（左起）、楊惠欽、蔡宗珍，在憲法法庭判決出爐後，二度同步發表法律意見書反對。資料照

反對派大法官5點意見

第一點、「115 年憲判字第2號判決」（即「五人判決3」），是由5名大法官列名作成，憲法法庭的組成不合法，不具個案審判權，自始不生憲法法庭判決效力。

第二點、《全民健康保險法》第85條規定，所涉及的制度性與法理性爭議，早就經由司法院釋字第673號解釋闡明得很清楚，《憲法》評價應一致，本件聲請案根本不需要受理。

3人進一步解釋，補充保費是一種「特別公課」，扣繳制度的設計和規範結構等，與「就源扣繳型」所得稅的扣繳制度具有高度同質性；當時也是參考該類型設置的處罰規定（即修正前《所得稅法》第114條第1款），才明文定出該處罰規定。

此外，司法院釋字第673號解釋，已經就修正前《所得稅法》第114條第1款「未依規定扣繳」及「未於限期內補繳」的2種處罰態樣，明確指稱，這是為了保障「就源扣繳型」且依照違反義務的嚴重程度，因此做出遞進性處罰，且這項處罰未違反比例原則，也未違憲。當時會訂出罰鍰規定，就是取法於這號解釋中，已經確認合憲的規定部分。

這項規定及《所得稅法》的處罰規定，兩者之間，不存在制度結構或規範目的的本質差異，也沒有出現足以動搖既有《憲法》評價基礎的重大情事，照道理，《憲法》應該一致評價，沒有必要重新審理、評價。

4名大法官（左起）陳忠五、謝銘洋、呂太郎、尤伯祥，提前用協同意見書滅火。資料照

第三點、針對處罰規定的合憲性而言，既然處罰規定已訂出罰鍰金額上限，而且依義務違反之嚴重程度而為遞進性處罰，自然無法推論會導致「個案處罰過苛」，因而沒有逾越《憲法》比例原則。

3名大法官說，罰鍰規定是針對「就源扣繳型」的一種特別公課義務，設定的「漏費罰」，性質上與「漏稅罰」差不多。以補充保費的「應扣繳金額」作為計算基準，並依一定倍數計算罰鍰，這種做法，可以讓處罰結果因應逃漏金額的多寡，做出相對應的調整，這種漏稅（費）罰的典型立法體例，大法官解釋歷來都肯認。

再者，罰鍰具有實質金額上限，「絕非處罰無上限」，扣費義務人如果單次給付金額超過1000萬元，就不會扣取補充保費，不會衍生罰鍰問題。而且，補充保費費率目前為2.11％，單次給付金額的補充保費扣取上限為21萬1000 元，1倍的罰鍰金額上限為21萬1000元，3倍的罰鍰金額天花板為63萬3000元，而單次補充保費扣取要達到法定上限金額非常罕見，該處罰條款不會罰過頭。

3人另解釋，補充保費制度，本身設有「起扣金額下限」、「弱勢保險對象豁免規定」等多重內在扣取限制，已經限縮扣費義務人所承受的範圍。針對本件的個案而言，扣費義務人沒有補繳3萬1000元補充保費，而遭罰鍰9萬3000元（三倍），客觀上沒有處罰「顯然過苛」的問題。

大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美提出的不同意判決之法律意見書。侯柏青攝。

第四點、從《憲法》審查方法論的角度來看，歷來大法官解釋，如果用「個案處罰顯然過苛」、「情輕法重」為由宣告法律違憲，都是立基於具體案件或可以清楚界定的適用類型，而不是只憑「抽象推測」。

3人砲轟，如果容許臆測「可能過苛」，就輕率否定法律效力，將讓任何沒有設計裁量空間的行政罰相關規定，全陷入違憲風險，實質動搖行政罰法制的可預見性與法安定性。3人認為，「5人判決」只憑抽象推測或憑空臆測，就推論「個案處罰過苛可能性」，否定立法者的整體制度設計，實際上悖離《憲法》審查比例原則時所要求的衡量具體利益與能夠想像的適用情境。

第五點、「5人判決」不僅是法庭組成不合法，且在論理引據嚴重不足的情形下，輕率宣告法律違憲，已經斲傷《憲法》審判制度之公信力與健全發展。

