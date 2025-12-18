《憲法》覆議案失敗應請辭? 張惇涵舌戰勝翁曉玲

針對《憲法》覆議案失敗行政院長是否應請辭，行政院秘書長張惇涵舌戰勝藍委翁曉玲。（圖／林煒凱攝）

針對《憲法》覆議案失敗行政院長是否要請辭?行政院秘書長張惇涵今天（18日）舌戰國民黨立委翁曉玲，張惇涵引用《憲法》有關行政院長於「覆議案失敗後應請辭」的第 57 條文已經廢止，張並強調「委員妳是法學教授，這麼多人在看，已經廢止的不要拿出來講。」讓翁曉玲當場氣到語塞。

立法院司法法制委員會今天邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

由於總統賴清德與行政院卓榮泰決定不副署新版財劃法，導致朝野陷入僵局，再加上總統府秘書長潘孟安以憲政慣例不到委員會中備詢，因此所有在野黨的砲火均朝向張淳涵。

翁曉玲在質詢時向張淳涵指出，大法官人選到現在總統賴清德不提出、不提名。張惇涵立即回應說，委員，賴清德總統對於大法官提名提了兩輪，全部被封殺，翁則回說，你不要在那裡講什麼倒閣!

但張惇涵則繼續強調，如果按照立法院在野黨的邏輯，總統一年要提6次大法官。 翁曉玲說，你們提了8次覆議案，覆議案失敗自己（指行政院長卓榮泰）都不曉得要辭職、要請辭，這種沒有風骨，只戀棧權位的行政院長。

張惇涵立即回應說，《憲法》有關行政院長於「覆議案失敗後應請辭」的規定，《憲法》第 57 條文已經廢止，並由《憲法增修條文》第 3 條所取代並實質廢止條文，「委員你是法學教授，這麼多人在看，已經廢止的不要拿出來講。」此話一出，立即讓翁曉玲語塞，不知道說什麼好。



