憲訴法修正案人數門檻「違憲」 憲法法庭：掏空大法官釋憲權

司法院今下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會。(記者楊心慧攝)

〔記者張文川、楊心慧／台北報導〕立法院去年十二月廿日三讀通過憲法訴訟法修正案，規定須至少十名大法官才能評議，須九名大法官才能作成違憲宣告；憲法法庭今天宣告憲訴法第卅條第二項的人數門檻規定「違憲」，封鎖、阻礙大法官行使職權，掏空大法官的憲法解釋權，將會導致立院通過的法律位階，反而凌駕憲法、居於實質最高法律位階的嚴重後果。

憲法法庭判決理由指出，憲法訴訟法既然是國家法律體系的一環，在不牴觸憲法的前提下，大法官自應尊重，不得一概摒棄不用，然而，憲法既是國家最高位階的法規範，則用以規範大法官解釋憲法程序的憲訴法，自是必須以能維護憲法的「最高法」位階為前提。

廣告 廣告

判決指出，若憲訴法的規定導致大法官行使職權被封鎖、阻礙，或不能妥適宣示憲法內涵，即屬違背憲法，大法官就不應受違憲法律的拘束，否則立法機關即可透過制定、修正不符合憲法的憲訴法，來封鎖、阻礙大法官行使職權，掏空大法官的憲法解釋權，擺脫憲法對立法院議決的一切法律案(含預算案)的控制，將使憲法的最高法位階性落空，立院通過的法律，位階反而居於「實質最高法」的嚴重後果。

憲法法庭指出，既然憲訴法第卅條第二項本身，是本件違憲審查的標的，從法律適用的邏輯而言，當然不能作為審查該項是否違憲的程序規範，否則將使這個門檻同時扮演「程序規範」與「審查標的」雙重角色，造成自我審判的循環論證、自我矛盾的荒謬結果。

判決指出，大法官審查此項門檻的規定是否合憲，自是不受新修第卅條第二項的限制；若要把它當做程序規範，則須以認定其合憲為前提，但經大法官實質審查，這項規定已然違憲。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立法程序有重大瑕疵並違反權力分立原則 憲法法庭判決憲訴法修正案違憲

自由爆新聞》怕團滅拒倒閣卻喊彈劾？藍委嗆聲秒變「翻車現場」

憲法法庭今判憲訴法修正案違憲 3大法官提不同意見書

台北車站有人丟煙霧彈！1人無生命徵象 北捷警戒升級

