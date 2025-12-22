憲訴法修正案違憲失效 藍營告發大法官濫權瀆職

政治中心／綜合報導

憲法法庭上周五宣判，憲訴法修正案違憲失效，讓在野兩黨氣得跳腳，國民黨團今天更前往北院與北檢，同時告發憲法法庭以及五位大法官濫權瀆職與刑法枉法裁判罪，還說五位大法官是綠友友，律師就打臉，另外三位大法官持不同意見，但他們也是前總統蔡英文所提名，何來雙標？

國民黨團：「憲法法庭知法犯法。」按下申告鈴，國民黨立委來到台北地院及台北地檢署，同時告發憲法法庭以及判決憲訴法違憲的5位大法官濫權瀆職、枉法裁判。立委（國）王鴻薇：「他們已經是違法判決，身為大法官，身為司法的最高機構，他們帶頭違法。」

民團伸援大法官，支持憲法法庭正常運作，但徐巧芯卻在一旁爆氣回嗆。（圖／民視新聞）



立委（民）吳思瑤：「對於憲法法庭的裁判，從國會擴權到這一次憲訴法，對於藍白的委員等於連兩敗，等於連續兩次，自己的違憲被憲法法庭打臉，當然可以理解他們拉不下臉，憲法法庭沒有顏色，請尊重憲法法庭的判決。」去年藍白兩黨憑藉國會多數，強行通過爭議憲訴法修正案，加上總統兩度提名新的大法官，卻全遭藍白封殺，讓憲法法庭停擺超過一年，憲法法庭上週五開會，扣除三位拒絕評議的大法官，做出憲訴法修法違憲失效的判決，但現在藍白又有意見。

憲法法庭如今復活，但朝野攻防依舊持續。（圖／民視新聞）

立委（國）徐巧芯：「我要詢問一下尤伯祥大法官，你之所以能夠擔任大法官是誰同意你，是立法院同意以後，尤伯祥才擔任大法官的。」民團伸援大法官，支持憲法法庭正常運作，但徐巧芯卻在一旁爆氣回嗆，不過同時間民間也發起連署，力挺憲法法庭判決，已經有400多位學者、300多位律師加入。

律師黃帝穎：「可見國民黨到北檢去是法盲的濫訴，對於國人而言，其實現階段在關心的是，犯罪的預防以及社會安全網，國民黨還在做政治操作，這個是令人遺憾的，目前五位被國民黨說是綠色大法官，但是另外三位不同意見的人，大法官也是蔡英文總統所提名，那怎麼會有這樣的雙標的一個情況。」憲法法庭如今復活，但朝野攻防依舊持續。

