憲訴法修正案遭判違憲 國民黨團：將告發5大法官濫權

憲法法庭19日宣判，《憲訴法》修正案違憲失效，引發各界熱議。中華民國憲法學會發出聲明指出，作成判決的5位大法官援引釋字601號，將「拒絕參與評議」的大法官，自現有總額中扣除，已逾越《憲訴法》明定的程序正當性界線，恐損及《憲法》裁判的正當性與社會信賴，更說將形成《憲法》惡例；同時呼籲總統與立法院，儘速補足大法官缺額。

中研院法律學研究所研究員蘇彥圖表示，「大家其實不是在討論判決裡面的內容，理由有沒有說服力，而是在直接根本地質疑，這個判決的合法性，那這樣子的一個質疑，其實是對於整個《憲法》的制度，是一個非常大的傷害。」

有法律學者則表示，應尊重憲法法庭判決。而當初提案修《憲訴法》的國民黨團認為，2025年憲判字第1號判決破壞憲政法制，將在立法院會提案譴責，並會在22日到北院與北檢，告發憲法法庭以及5位大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，濫權瀆職和《刑法》枉法裁判罪。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥表示，「大法官是維持國家憲政體系最重要的一環，主動違法，來去作出這個判決，本身來講，就應該要受到懲罰，所以黨團明天會正式去提告。」

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱則說，「好好地回到憲政的正軌，把《中華民國憲法》跟增修條文，好好地讀一讀來了解，憲法法庭作出的釋憲的判決之後，應該要怎麼樣來回應，而不是去告瀆職、去發譴責，做這些只有國會多數自己自嗨的事情。」

民進黨團不以為然，批評藍營再度試圖以立法凌駕司法。憲法法庭判決再掀朝野論戰，也讓對立氣氛持續升溫。

