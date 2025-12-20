憲訴法修正違憲 藍明告5大法官瀆職

憲法法庭19日僅以5位大法官就判決《憲訴法》修正違憲，國民黨團22日將告發憲法法庭及大法官濫權瀆職。圖為立法院1月進行《憲訴法》覆議案投票。（本報資料照片）

憲法法庭排除3位不評議大法官，僅以5位大法官就判決立院三讀通過修正的《憲法訴訟法》違憲。國民黨立法院黨團20日宣告，將在立法院會提出譴責案，22日也將前往台北地院、台北地檢署告發憲法法庭及這5位大法官濫權瀆職。中華民國憲法學會也發出聲明直言，該釋憲案若成常態，未來僅三分之一的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。

行政院長卓榮泰「不副署」立院三讀通過的《財劃法》修正案，引爆憲政危機。值此之際，沉寂1年多的憲法法庭，卻在大法官人數未達門檻情況下突然「復活」，由呂太郎等5名大法官判決去年底修法通過的《憲法訴訟法》違憲，震驚法界。

廣告 廣告

國民黨團昨天點名謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，作出114年憲判字第1號判決，破壞憲政法制、玷汙司法公信力的5位「枉法裁判」大法官，國民黨團將在立法院院會提案，給予最嚴厲的譴責，並一併宣告114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護《中華民國憲法》、守護《憲法訴訟法》；22日也將告發憲法法庭及這5位大法官濫權瀆職，要看看現在的司法體系，還有沒有敢說真話、敢挑戰賴清德總統獨裁政權的清流法官及檢察官？台灣人民還能不能相信司法？這是歷史的關鍵時刻。

國民黨團呼籲，司法體系的公務員及大法官莫淪為賴總統獨裁政權的打手。依據《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑，喊話司法機關公務員們「請三思而行」。

藍委許宇甄也說，這已不再是朝野角力或政策歧見，而是對憲政秩序、權力分立原則的公然破壞。若國人容許行政、司法權違法亂紀，聯手吞併立法權，台灣將不再是一個以法治為核心的民主國家，而是由少數人意志主導的威權體制。

翁曉玲引德國律師Ingo Mueller所著《可怕的司法人》，書中講述納粹時期，司法系統的順從、腐敗，造就了納粹獨裁，摧毀了民主法治和人權保障制度。她炮轟，現在5位大法官，已開啟可怕的司法之門，司法獨立和公信力將墜入深淵，台灣距離邪惡時代不遠了。

中華民國憲法學會昨也發布聲明，直指核心爭點不止在實體判斷是否正確，而是大法官採取「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」之計算路徑，是否逾越《憲法訴訟法》明文所設正當程序之界線，以及扭曲《憲法增修條文》所明定大法官15人合議之組織意旨，損及憲法裁判之正當性與社會信賴。

該聲明也示警，若任此解釋路徑成為常態，總統也就沒有補足提名大法官的義務，未來僅三分之一的大法官即得宣告法律違憲，將形成憲法惡例。呼籲補足大法官缺額，回復憲法法庭正常運作與社會信任。憲法法庭也應避免以極少數人之決定取代立法決定。