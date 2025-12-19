憲訴法修正違憲 5位大法官淪賴司法戒嚴打手



(記者蕭文彥台北報導)憲法法庭今(19)日下午宣告《憲訴法》修正條文違憲、立即失效，回到修法前狀況。根據《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決，但今有5位大法官公然違法，逾越憲法法庭該有的人數，違法、違憲作出違憲判決。



國民黨團立即召開記者會，嚴厲譴責5位大法官在違法的情況下，做出《憲法訴訟法》違法判決，縱使以《憲法訴訟法》修法前6人才能召開憲法法庭的標準，這5位大法官已經違法，竟還宣判《憲法訴訟法》違憲，這是中華民國憲法最黑暗的一天。



國民黨團除了嚴厲譴責5位大法官違法判決，也啟動彈劾賴清德總統程序，將會在全國各地召開彈劾總統公聽會，訴諸民意讓國人知道為何要彈劾賴清德總統，以及這5位大法官違法判決的真面目。



書記長羅智強表示，大法官在違反法定人數之下，做出不合法的違憲判決，賴清德已經變成袁世凱，大法官成籌安會。想要當袁世凱的賴清德，怎麼可以沒有幫忙鼓吹的籌安會呢？1915年袁世凱想要當皇帝，有6位政界人士組成籌安會，公開支持、呼籲袁世凱稱帝。8位現任大法官，其中有3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美提出，不同意這5位大法官判決的公開法律意見書，直指 這樣的憲法法庭，沒有依法、合法組成，做成判決的合法性，要受到嚴正質疑。



羅智強指出，可是這5位大法官公然違法，公然地逾越憲法法庭依法該有的人數，已經在另外三位大法官，站出來反對情況下，做出真正違憲，反而誣指立法院違憲的「超級違憲判決」。簡言之，大法官自己在違憲作判決，是中華民國憲法之恥。羅智強說，這5位籌安會大法官，急切要在賴皇帝面前表功，又看到上週五賴清德用便當會取代國會正式登基，籌安會大法官也迫不及待跟賴皇帝宣誓效忠。告訴賴皇不要擔心，只要不執行、不公布法律，籌安會對立法院通過的法律，全部宣布違憲，賴皇帝可以安心坐在龍椅上了！



國民黨團嚴厲譴責這5位違法判決的大法官，在野黨對於賴清德的彈劾已經啟動，也要把這五位大法官的作為一併告訴全國國人，是如何滿朝賴皮的官員， 用死豬不怕滾水燙的違憲精神，開始為賴清德鋪大皇帝的紅地毯。國民黨會走進全國，告訴全國人民，憲政時刻，守護憲法，人人有責。



藍委翁曉玲表示，看到大法官對於《憲法訴訟法》修法做出違憲判決。而這次《憲法訴訟法》修法的目的，是希望大法官未來在一定多數的人數下，做成憲法判決。所以將憲法法庭做成評議人數，拉高到三分之二；而且必須15位大法官的2/3(10位)大法官，才可以做成憲法判決。《憲法訴訟法》的前身是在民國82年施行到民國112年，這40年當中，都是採取高標準嚴謹標準，希望具有《憲法》爭議的憲法解釋，必須由多數大法官一起共同參與評議，做成憲法解釋。



翁曉玲指出，《憲法訴訟法》在112年新修正制定以來，標準維持在1/2，但從過去案例看到，對於少數大法官所作成的《憲法》判決，無法建立公信力，因此立法院才提出《憲法訴訟法》，將大法官評議門檻提高到2/3。但令人遺憾的是，今天看到竟然只有5名大法官參與憲法判決審議，這5位大法官當中，還有一位大法官針對部分理由提出不同意見。嚴格來說，4位大法官就宣告《憲法訴訟法》修法違憲，這不是可恥的事情嗎？



翁曉玲表示，現在有8位大法官，尚待提名的大法官有7名，其中又有3位大法官根本沒有出席這次憲法判決，包括其中蔡宗珍、楊惠欽及朱富美；實際上 只有5位大法官參與討論評議。翁曉玲質疑，看起來以後所有重要《憲法》解釋，就會只有5位大法官參與評議、審議，過半數大法官就可以決定是否《違憲》？難道未來只要2-3位大法官就可以決定重要釋憲案，是合憲？還是違憲？這豈不是滑天下之大稽？這在所有民主國家，絕不允許極少數大法官控制、主導重要釋憲爭議。



翁曉玲認為，大法官作出違憲判決內容，竟然介入立法程序自主權，在雞蛋挑骨頭指出立法院二讀、三讀程序有瑕疵，所以才認定《憲法訴訟法》修法有問題。翁曉玲要敬告這5位大法官，看看過去你們所有憲法判決，是否對於立法程序和自主權，都予以尊重？更何況在上次立法程序中，並沒有出現任何瑕疵，法案討論過程，也有充分討論。翁曉玲說，今天大法官作成判決宣告《憲法訴訟法》違憲，這只證明大法官已經淪為賴政府獨裁者的鷹犬，捍衛賴清德的獨裁權，遂行獨裁者的意志。



翁曉玲表示，目前有五個重要法案，仍在憲法法庭，包括：《公職人員選罷法》、 中華民國114年中央政府總預算案、《財政收支劃分法》、《警察人員人事條例》提高警消人員退休所得替代率，以及軍人加給修法等案。可以預期，這幾個重要法案，大法官會隨著行政院認為是違憲 就宣告違憲。未來只要是賴政府不喜歡、不滿意的法律、修法，行政院先會進一步提起釋憲，由大法官一一做成違憲判決。翁曉玲說，今天是中華民國史上最黑暗的一天！



翁曉玲還認為，在野黨早上才對總統提出彈劾案，下午憲法法庭對《憲法訴訟法》做成違憲判決，難道中華民國走向納粹時代了嗎？五權只剩下獨裁權？可以預想到，未來只要立院通過福國利民法案，只要民進黨不同意，都會被宣告違憲，法律不會被執行。