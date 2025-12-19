憲訴法修正違憲3大法官缺席評議 林智群：他們不配做憲法守護者

憲法法庭19日宣告藍白修正憲訴法違憲。 圖：翻攝司法院ＹＴ

[Newtalk新聞] 憲法法庭今（19）日下午3時宣判，藍白立委去年聯手修正的《憲法訴訟法》（憲訴法）違憲，自公告日起失其效力。雖然憲法法庭做出違憲判決，不過有3名大法官聲請迴避評議。對此，律師林智群就批評，這3位自我作繭自縛的大法官，根本不配當憲法守護者！

憲法法庭今日召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，針對立法院民進黨團所提《憲法訴訟法》釋憲案作出判決。憲法法庭認為，《憲訴法》立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，「應自本判決公告之日起失其效力」。

林智群表示，新的憲法法庭判決只有5個大法官參與，那三位大法官還是繼續睡。那問題來了，按照舊的憲訴法，扣掉那3個拒絕評議的大法官，8位大法官的其中5個參與評議，還是不足大法官人數的2/3以上，那今天到底是怎麼做出憲法判決的？

對此，林智群援引114年憲判字第1號內容表示：「從個案審判的觀點，已在職的大法官持續拒絕參與評議，與大法官因任命後未到職或已在職應依憲訴法迴避而不得參與評議，就該案件的審理而言，均無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內。」

林智群接續援引：「若將持續拒絕評議的3位大法官計入現有總額，本庭將因不足現有總額8人的三分之二即6人參與評議，而無法實質審理本件及其他任何憲法解釋聲請案件，於此極端例外且不得已情況，為維持憲法法庭繼續運作，使大法官的憲政功能得正常發揮，自應依前述理由，將持續拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除之。」

他肯定5位大法官勇於任事，承擔憲法守護者的責任，並痛批3位自我作繭自縛的大法官，根本不配當憲法守護者！

