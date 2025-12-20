憲訴法修法違憲...停砍公教年金添變數 李來希怒：魚死網破誰怕誰？

司法院憲法法庭。（資料照／杜宜諳攝）

行政院長卓榮泰日前決定不副署《財劃法》後，外界高度關注，藍白聯手通過的停砍公教年金法案，卓揆是否也會採「不覆議，不副署」方式，讓法案無法公布實施；加上5位大法官19日判決立院三讀通過的憲訴法無效，其他法案是否會有相同情況，再度掀起議論。對此，全國公務人員協會前理事長李來希今（20）日在臉書發文，為今之計，首要是凍結憲法法庭的運作，魚死網破誰怕誰？

李來希今在臉書發文直指，民進黨新的「四不一沒有」：不接受、不公布、不副署、不施行，沒有任何正面思維，因此痛批面對這樣一個不講誠信、不講道理，毫無信譽的政權與政治人物，擁有立法權以外的一切所有的權力，濫用權力機制，現在連憲法法庭都淪陷了，難道我們就這樣子讓他們予取予求？肆無忌憚的濫用權力？

李來希表示，為今之計，首要是凍結憲法法庭的運作，走偏的憲法法庭既然不能做好事，那麼就讓它不能做壞事，魚死網破誰怕誰？因此呼籲立法院刪除憲法法庭的預算，凍結憲法法庭的人事，再次修法讓憲法法庭徹底停擺。

最後，李來希說，「想對幹嗎？穿草鞋的人不怕穿皮鞋的人！怕什麼？反正我們已經一無所有了，還怕什麼？」

