憲訴法修法違憲 憲法法庭：立法程序明顯重大瑕疵

（中央社記者林長順台北19日電）憲法法庭今天判決憲訴法修法違憲。憲法法庭認為，憲訴法修法的立法程序有明顯重大瑕疵，已達欠缺正當性的重大程度，牴觸憲法正當立法程序原則。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。立法院民進黨團聲請暫時處分及釋憲，總統賴清德於1月23日公布憲訴法修正條文。

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，中華民國114年1月23日修正公布的憲法訴訟法第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條規定，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

憲法法庭表示，憲訴法修正是針對立法委員翁曉玲等所提修正案，於二讀會逐條討論時，由民眾黨黨團提出的再修正動議。修法部分條文內容與修正案完全不同，外界既無法知悉草案內容，也未附具立法理由，提案者也未為說明或答辯。

憲法法庭認為，在此情況下，難以期待其他立法委員知悉修正的緣由及修正後有何影響，也無時間徵詢主管機關的意見，或對人民公開，及時將意見反映於國會。所以相關立法程序，明顯不符合公開透明原則。

憲法法庭表示，憲訴法修法內容與原先的修正案完全不同，難認曾於先前立法程序有何討論，且所涉問題十分重大、專業，難以期待立法委員可就此臨時提出的複雜提案表達實質意見，何況提案者及贊同該提案者未為任何說明或答辯，隨即停止討論並進行二讀及三讀，從而相關規定的立法程序，也明顯不符合討論原則。

憲法法庭指出，由先前立法過程中，不同政黨始終有明顯不同的立場，可知三讀程序沒有採無異議方式通過的餘地，應將全案提付表決（參照立法院職權行使法第11條），以確定立法院最終意見，才符合民主原則。但主席於詢問有無文字修正後，即間不容髮宣示作成決議，無異由主席宣示代替在場立法委員的表決，立法程序亦有瑕疵。

憲法法庭附帶說明，本件與113年憲判字第9號（立法院職權行使法案）的基礎事實，立法程序瑕疵情節存有重大的差異，應為不同的評價。本件立法程序違反公開透明及討論原則的瑕疵，遠較113年憲判字第9號基礎事實的審議過程更甚，已達欠缺立法程序正當性的明顯重大程度，牴觸憲法正當立法程序的要求。（編輯：林恕暉）1141219