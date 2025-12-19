憲訴法修法違憲 綠欣慰人民權益重獲保障 藍白指判決無效

憲法法庭今天(19日)宣判立法院去年底三讀修正通過的憲法訴訟法違憲。對此，民進黨團表示，這將使人民的合憲權益重獲保障，民進黨團為人民感到欣慰；不過，藍、白黨團認為，今天只有5位大法官參與評議，若依照憲訴法修法前規定，需要6位大法官出席，因此該判決違憲無效，民眾不需要遵守。

立法院去年底三讀修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名，另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

歷經憲訴法修法覆議遭否決，民進黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭19日判決憲訴法修法違憲失效，但大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期待憲法法庭依照原本未修正前的憲訴法重新運作後，人民的合憲權益重獲保障，民進黨團為人民感到欣慰，同時，憲政機關間的爭議也得以有效仲裁。鍾佳濱：『(原音)在這段期間，總共有人民聲請釋憲案432件，只有96件獲得受理，那其他人民合憲權益，如何獲得救濟有賴憲法法庭能夠重新運作，因此我們在這裡對於憲法法庭做出的114年憲判字第1號的決定，感到為人民欣慰。』

鍾佳濱指出，依據憲訴法修法前規定，判決應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意，以及迴避的大法官不計入現有總額人數。因此，蔡宗珍等3位大法官從一開始就沒有參與評議，屬於自行迴避，其餘5名大法官全數參與評議並作出判決是「合憲」的決定。

不過，國民黨立委翁曉玲認為，由5位大法官作成的憲法判決，屬於違憲違法判決，因此沒必要遵守，她並表示，今天是中華民國憲政史上最黑暗的一天。翁曉玲：『(原音)今天沒有出席3位大法官，已經聯合指控5人作成的憲法判決，宣告憲訴法違憲的判決是無效違法違憲的判決，不符合目前法律規定的所有憲法判決，都是違憲無效判決，國人無須接受這樣的憲法判決。』

民眾黨團總召黃國昌指出，由5位大法官作成的憲法判決，在民主憲政秩序下是廢紙一張，憲法法庭既不遵守新法規定，也不遵守舊法規定，拆毀憲法法庭，幫賴總統邁向專制獨裁之路，民眾黨一定會提出反制。(編輯：宋皖媛)

