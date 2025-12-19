憲訴法修法違憲！羅智強點名5法官法治之恥

▲憲訴法修法遭宣告違憲！羅智強點名5法官「法治之恥」。（圖／羅智強臉書）

[NOWnews今日新聞] 去年立法院藍白黨團通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，憲法法庭如今做出114年憲判字第1號判決，立法程序有明顯重大瑕疵，應自判決公告日起失其效力。立委翁曉玲砲轟，僅由5位大法官參與評議便強行宣告違憲，甚至只有4位完全同意，以極少數人決定國家重大憲政爭議是「荒天下之大稽」，更是不知羞恥的「自肥判決」。

翁曉玲質疑，依照修法前的規定，評議仍需有三分之二的大法官（即6位）出席，但此次僅5位參與，連舊法程序都不符，根本是無效判決，此例一開，未來只要是賴政府不喜歡、不滿意的法律，行政院都能透過這幾位大法官輕鬆宣告違憲，這種權力一把抓的模式，與納粹時代無異，導致五權分立蕩然無存，立法院通過的福國利民法案，都可能被沒收。

立委羅智強痛批，賴清德已成為現代版的袁世凱，5位違法做出判決的大法官，則是推舉其當皇帝的籌安會，「真的是中華民國憲法之恥」。現任大法官中仍有3位保有良知，公開質疑憲法法庭未依法定人數組成，但剩下的5位卻無視同僚反對，急於表功宣誓效忠。譴責這是一場超級違憲的判決，目的是為獨裁者鋪紅地毯。

國民黨團將優先啟動對賴清德總統的彈劾程序，翁曉玲強調，大法官在巨大無形壓力下棄守憲法防線，自甘墮落為政治打手，黨團將透過公聽會向國人揭露真相，堅定捍衛台灣的民主法治，拒絕遵守不合法的無效判決。

