憲訴法修法違憲！黃國昌怒轟：賴清德獨裁
[NOWnews今日新聞] 去年立法院藍白黨團通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻。憲法法庭今（19）日宣告，憲訴法關於評議不得低於10人、違憲宣告不得低於9人等規定的立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。對此，民眾黨主席黃國昌怒轟大法官在協助賴清德走上獨裁之路。
黃國昌轟：大法官協助賴清德走上獨裁之路
針對憲法法庭宣告憲訴法修法違憲，民眾黨中央黨部下午舉行記者會，由黨主席黃國昌、立委陳昭姿、林國成等出席。黃國昌一開頭表示，今天早上立法院過半數的立法委員才在議場前面，向台灣人民報告違反憲法第72條不在10日內不公布法律的賴清德總統提出彈劾之後，沒有想到今天下午有5位綠色大法官自己聲稱他們所組成的憲法法庭作成了114年憲判字第一號判決，這樣的行徑擺明的就是在協助賴清德走上獨裁之路。
黃國昌表示，這5位大法官今天正式向全台灣的宣布，未來哪一部法律合法，而且不法律不合法不合憲，一切我們5個人說了算，另外3位不願意加入這楊惠欽、蔡宗珍、朱富美3位大法官在憲法法庭外已經結束，而不是在判決內不同意見，因為這3位大法官從來就沒有參與這個未合法的憲法法庭，今天這5位綠色大法官所做成的所謂判決在民主憲政的秩序下是廢紙一張，因為這不是一個合法組成的憲法法庭，從一開始就不具有審判權，這5位大法官所做出來的東西，當然不是判決。
黃國昌說，這5位大法官今天正式向全台灣人民宣告，未來哪一部法律合法、合憲，哪一部法律不合法、不合憲，一切由他們5個人說了算，另外3位不願意加入破壞憲法法院體制的大法官，在他們的眼中，另外3位已經不是大法官，只有他們5位是大法官，另外那3位不是大法官。中華民國憲政史上什麼時候看過？竟然有現任的大法官直接排除其他3個人也是憲法法院大法官的權力。
黃國昌指出，這5位大法官他們說，立院去年修正憲法訴訟法過程，對於違憲判決必須要有最低出席人數以及最低同意票的規定是違憲請，從美國聯邦最高法院到日本最高裁判所，到南非憲法法院到我們的司法院院長大法官，花了納稅人大把的銀子，跑去歐洲捷克考察的憲法法院，每一個憲法法院都有最低人數的要求，因此，一個憲法法院的組成本來就是憲法授權立法規範的事項，去年修正的憲訴法毫無違憲的問題，
黃國昌表示，5位大法官根本是將自己置於法律之上，自命太上皇，不只將新的《憲訴法》判無效，連舊法都不遵守。查修正前《憲訴法》第30條規定，憲法法庭要做成判決，應有現有大法官總額的2/3參與評議，以現在8位大法官計算，至少要有6位大法官參與評議才合法，如今「五個綠色大法官是自己拆了憲法法庭！」憲法法庭判決「憲法法庭需有最低出席人數與最低同意票數」違憲；但看看美國聯邦最高法院、日本、南韓、南非、捷克等各國憲法法庭，都有最低人數要求，也都能運作，憲法法院之組成，本來就是憲法授予立法院來規範。
黃國昌批評，以後政黨是否違憲要解散、機關之間權責衝突怎麼解決、法律有沒有違憲，都是這5位綠色大法官說了算，「中華民國憲法什麼時候給你們這種滔天權力？」但從今開始，沒有人會尊重憲法法庭判決！黃國昌指出，在賴清德的帶領、五位大法官助陣下，台灣民主憲政正式崩壞；此事嚴重性非同小可，接下來發生所有事情，「賴清德及這五位無法無天綠色大法官要負全部責任！」
陳昭姿轟：大法官進一步摧毀台灣司法
陳昭姿表示：「賴總統，你天大地大也大不過憲法！」台灣司法本來就不得人民信任，大法官卻更進一步正面摧毀它，今早立院提出賴清德彈劾案，賴總統卻用「五加一」來強行碾壓台灣民主憲政。陳昭姿表示，過去大法官是受台灣人民敬重的，但一次實質廢死判決，就已經傷透台灣人的尊嚴跟意志；這次為了護航一位走向獨裁的總統，竟還作出違法的違憲判決，「台灣憲政已死！」
林國成忍不住痛批，5位大法官帶頭違憲「真的不要臉！不要臉到極點！」五位大法官說新的《憲訴法》違憲，但舊的《憲訴法》也規定憲法法庭判決須由2/3才能作出評議，也就是要六個人；現在五個大法官帶頭違法判決，「老百姓會服氣嗎？人民還要守法嗎？」林國成提醒人民看清楚綠友友大法官的蠻幹行徑，這是預備戒嚴，人民會唾棄作東廠大法官。
媒體提問，現在司法院號稱憲法法庭已經重新運作，台灣民眾黨是否會針對行政院不副署財劃法申請釋憲、以及提出其他反制作為？黃國昌回應，民眾黨一定會有反制作為，正告賴清德總統，這個周末冷靜想一想，要把國家帶去哪裡？5位大法官無法無天， 不管用什麼華麗的詞藻，都掩飾不了這五位大法官今天所做的違憲判決已經親手拆掉了憲法法庭，人民不會信服、對任何人也不會有拘束力。
黃國昌強調，若是過了這個周末，賴清德依然是一意孤行，台灣民眾黨一定會有所行動，他希望賴清德這個週末想清楚「你要把這個國家帶到什麼地方去？」他並再次對5個大法官喊話「你們這5位台灣民主憲政史上的罪人，你們親手拆掉了憲法法庭，你們可能覺得我薪水照領，我躲在司法院裡面我、過得爽歪歪，賴清德會派軍隊、派警察保護我們，我們只要躲在司法院裡面，我們5個人愛怎麼幹就怎麼幹，人民拿你們沒有辦法，立法院拿你們沒有辦法，過了這個週末，如果賴清德總統決定一意孤行，台灣民眾黨一定會有所行動。」
黃國昌回顧當年太陽花運動，「當獨裁成為事實，革命就成為義務，自己的國家自己救」，通批這群帶頭毀憲亂政的大法官，將會被台灣人民唾棄一輩子。人民會睜大眼睛看這群綠色大法官要繼續秀下線到什麼地步，一群帶頭毀憲亂政的大法官，將在台灣的民主憲政史上絕對永遠留下臭名。
