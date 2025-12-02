憲訴法公投恐「綁不到」大選！ 民團首度與綠營會商

台北市 / 綜合報導

藍白11月通過公投綁大選後，民團發起憲訴法相關公投連署案，今(2)日將與民進黨中央會商。不過民進黨祕書長徐國勇就表示，民團發起公投，恐怕難以綁2026大選，另外也認為，藍白修法公投成案後，要在3個月起至6個月內投票，恐怕一年還是要投票好幾次，對此藍委表示明年是大選年，按照法律的精神應該要與大選一起舉行。

民進黨祕書長徐國勇(12.1)說：「如果現在成案的話，按照現在國民黨所通過的，公投綁大選的法律，它能夠綁大選嗎，它綁不到大選。」民團發起，廢止憲訴法及選罷法修法公投連署，今日下午將跟民進黨展開首度會商，但民進黨秘書長徐國勇示警，恐怕來不及跟上明年選戰時程。

廣告 廣告

藍白通過公投法修正案明定，成案後3個月起至6個月內舉行公投，若期間內有全國性選舉應同日舉行，不過這次民團提出「憲訴法公投」，連署期限壓在明年1月底，也就是說公投時間得在明年5到10月完成，但九合一選舉日期是11月28日，時間搭不上無法同步，對此綠營考慮自提公投案。

立委(民)吳思瑤說：「如果我們選定了有公投的議案，執政黨絕對會是扣合著立法院，這四個會期，毀憲亂政，來搶錢奪權，以及傷害國防國安，相關的議案。」

目前藍白通過法案「期盼公投綁大選」，但如成案後3個月到6個月內沒有大選，那是否等於公投跟選舉還是會脫鉤，仍會有多次投票狀況？立委(國)牛煦庭說：「不用特別這個往不好的方向去解讀，明年是大選年，相關的公投按照法律的精神，應該是跟大選來共同舉行。」憲訴法修法，從立院大戰延燒到公民投票。

原始連結







更多華視新聞報導

「憲訴法」說明會交鋒！ 綠：程序瑕疵 藍白：破壞國會自主

藍白再次聯手！ 《憲訴法》修正覆議案未通過

廢選罷法修法公投案合規 將查對提案人名冊

