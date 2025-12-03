憲訴法公投成大罷免2.0？ 謝寒冰驚曝綠營想重演「那一夜」算計

民間團體「人民作主志工團」發起廢止《憲法訴訟法》修法的公投案，呼籲民眾申請自然人憑證進行電子連署，引發外界關注此舉是否為大罷免行動捲土重來。對此，媒體人謝寒冰分析，民進黨想讓青鳥去推動公投、別來搶地方位子，甚至想重演2014年邊投票邊開票的亂象，藉混水摸魚做手腳。

資深媒體人謝寒冰。（圖／中天新聞）

謝寒冰1日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，「我為什麼希望它們來搞公投？你以為這些青鳥是好東西？」他指出，這些青鳥每個都想上位，民進黨現在擔心的是什麼?想法很簡單，就是讓這些蠢蠢欲動的青鳥去搞公投，就沒辦法再來搶地方的位子。

廣告 廣告

不過謝寒冰也認為，「但是我告訴你們民進黨這群蠢豬：誰告訴你們不行？我（青鳥）要選地方的，反而就是拿公投作為我的號召！大家想要公投過嗎？那支持我就等於支持公投！」他認為，許多青鳥就是靠這些在地方上打響名聲，這才是最好的切入點。因為如果沒有公投，這些青鳥、黑熊、綠蟾蜍要出來參選，畢竟地方根基沒那麼厚，出來沒人認識，有公投作大旗反而更好選。

2014年公投綁大選曾出現「一邊投票、一邊開票」的亂象。（圖／中天新聞）

謝寒冰進一步指出，乾脆弄十個八個公投，投到晚上12點好了。他預測民進黨在投票當天一定會讓投票所動線大亂，準備重演當年的事蹟，因為公投票很多會造成混亂，然後邊投票邊開票。這樣民進黨就可以說：早就叫你們不要公投了。第二個原因是混水好摸魚，場面一亂就好做手腳。謝寒冰呼籲，明年的大選大家一定要審慎，隨時盯著他們，因為那種骯髒的手段可能又要出來了。

延伸閱讀

民進黨提案「選舉放假兩天」！林濁水怒斥「鬧夠了沒」

憲訴法公投時程緊迫 徐國勇：恐難綁大選

傳綠營助推2026憲訴法公投 王鴻薇：大罷免2.0惡夢再臨