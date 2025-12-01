憲訴法公投時程緊迫 徐國勇：恐難綁大選
民進黨秘書長徐國勇近日指出，民間團體提議的憲訴法公投可能無法與明年的九合一選舉同日舉行。他表示，該公投案希望透過全民投票廢止《憲法訴訟法》中對大法官評議人數的限制，並修改《選罷法》相關規定。然而，根據現行《公投法》規定，若公投案未能在選舉日之前完成公告，將無法與選舉同時進行。
徐國勇進一步解釋，這次憲訴法公投的連署期限將於明年1月底截止，但若中選會無法在法定期限內完成審查及公告，則該公投將無法在明年11月的縣市長選舉中同步進行。他強調，這樣的情況可能導致選民在選舉前須先進行一次公投，這不僅會增加投票頻率，也可能對社會秩序造成影響。
徐國勇還提到，過去的政策設計是每兩年進行一次全國性投票，以避免頻繁投票對社會帶來的負擔。然而，如今的情況可能導致隨時進行投票的局面，這是否符合社會需求仍需進一步討論。
根據民間團體的說法，他們希望透過憲訴法公投，讓民眾對大法官的評議權限進行表決，並進一步推動相關法律的改革。不過，對於是否能夠如期完成公投程序，相關單位仍面臨時間上的挑戰。
徐國勇提醒，公投與選舉的結合必須在法定程序下進行，若未能在公告期內完成，則將失去與選舉同日進行的可能性。他呼籲相關單位與民間團體需仔細評估時程，避免因程序問題影響公投的推動。
延伸閱讀
民眾黨出現退黨潮？徐國勇招手：歡迎大家加入民進黨
徐國勇1.25兆軍費「衛生紙說」 蘇一峰：超貴衛生紙是詐騙
加碼1.25兆軍費遭疑要開戰？ 徐國勇：不能上完廁所才買衛生紙
其他人也在看
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 1 小時前
「江啟臣民調輾壓」國民黨續掌台中穩了？藍議員曝隱憂：最怕這事發生
《CNEWS匯流新聞網》11月30日針對台中市長選戰發布最新民調，呼聲最高的國民黨立委、立法院副院長江啟臣，在對上民進黨立委何欣純時，以43.9%的支持度取得輾壓式領先；對此國民黨台北市議員詹為元提醒，民調領先太多最容易有的隱憂，就是選民認為「一定當選」而不出門投票。詹為元在《週末大爆卦》節目中表示，黨內多人有意挑戰縣市都是好事，因為可以提前炒熱選情，因此無......風傳媒 ・ 20 小時前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
宏都拉斯有望與台灣復交？ 川普加持親台派候選人勝出｜#鏡新聞
我國前友邦國家宏都拉斯，昨天(美11/30)舉行總統大選，而「親中議題」成為這次左右選戰的最大關鍵，甚至可能進而影響台灣。因為兩位反對黨候選人都已經表態，勝選後就要和台灣恢復邦交。稍早初步開票結果出爐：由美國總統川普加持的國家黨候選人阿斯夫拉勝出。而他也在選前喊出，要和台灣恢復邦交。鏡新聞 ・ 15 小時前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉 吳靜怡怒問黃國昌這1事
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會先前定案，由綠委何欣純角逐2026年台中市長選舉，而國民黨方面則有立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔表態要爭取提名；不過，民眾黨不分區立委麥玉珍昨（29）天也表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，但今（30）日白營台中市黨部回應卻是「台中沒有適合的市長參選人」。對此，政治評論員吳靜怡則在臉書問，民眾黨主席黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？民視 ・ 1 天前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 1 天前
讀者投書/綠營高雄市長民調亂戰 英蘇合作動向及2028黨內布局受關注
民進黨高雄市長提名之爭進入白熱化，民調大戰成兵家必爭之地。某家英系色彩濃厚的民調公司，29日獨家公布邱議瑩領先的數據，除遭到國民黨立委柯志恩痛斥「不值得參考」外，選擇在蘇貞昌替邱議瑩站台前夕宣布，與新北市蘇巧慧相互拉抬的意味濃厚。他認為，英蘇聯軍挾制南北重鎮，是否挑戰賴清德連任，直指2028總統選舉？也引起議論。中天新聞網 ・ 20 小時前
蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來
民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，...聯合新聞網 ・ 1 天前
左楠議員之爭 綠新秀挑戰藍軍
民國115年九合一大選逼近，高市議員第4選區（左營楠梓）應選9席，藍營現任5席、無黨籍1席拚連任；綠營除現任2席求保底，1席轉立委空缺要補，另6位選將角逐提名，初選共8人搶4席提名，競爭激烈；地方人士分析，左楠區移入不少年輕人口，綠營又以年輕世代出擊，讓藍營穩固優勢備受挑戰。中時新聞網 ・ 1 天前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 1 天前
王美惠勤跑基層！ 藍營嘉市人選未定 基層焦慮
台北市 / 綜合報導 2026選舉各黨持續布局，民進黨陸續拍板人選，但國民黨則礙於黨中央近期才通過選舉提名辦法，許多縣市人選狀況不明朗，尤其是嘉義市，藍營3人表態有意角逐市長，甚至還有無黨籍的副市長也被點名可能加入戰局，這讓基層焦慮爆棚，擔心時程拖愈久，對後續選戰越不利。對此國民黨副秘書長李哲華則表示，因為牽扯到藍白合問題，情況複雜，很多事急也急不得。民進黨立委王美惠，周末回到選區嘉義市與年輕人互動座談，為2026大選熱身，不過盤點嘉義市戰況，民眾黨有意派出張啟楷，藍營登高者眾，包括市議員陳家平鄭光宏，以及醫師翁壽良3人有意角逐，甚至連無黨籍副市長林瑞彥，也被點名可能加入戰局，藍白還有待整合，讓基層焦慮爆棚，時程拖得越久越不利。嘉義市議員(國)鄭光宏說：「當然我覺得地方還是有這個聲音啦，縣市首長的提名辦法，上個禮拜三，才送到中常會通過，所以我想現在的當務之急，應該是盡快的協調整合。」類似情況不只嘉義市，六都之一的台中市，民進黨拍板何欣純出戰，國民黨籍，立法院副院長江啟臣呼聲高，藍委楊瓊瓔也表態參戰，宜蘭縣綠營確定提名林國漳，藍營議長張勝德，立委吳宗憲也想角逐，民眾黨則有陳婉惠參一咖，新竹縣也有類似情形，藍營有3人表態。國民黨副秘書長 李哲華說：「(會想要跟基層喊話)，(就是說真的不用過於焦慮嗎)，對啊，因為離明年選舉，還有差不多將近，一年的時間嘛，很多事情急也急不得，因為牽涉到兩黨合作的問題，所以我們也要尊重民眾黨。」藍綠白大選布局，確定要選的努力經營，想要參選的努力求出線。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
「時力」現身高市議員選戰！黃晧芸︰評估選左楠
時代力量主席王婉諭與決策委員周偉航，昨晚在高雄舉辦宣講會、吸引滿場聽眾!時力高雄黨部主任黃晧芸當場宣告，評估投入下屆左營楠梓區議員選戰。來自嘉義的黃晧芸今年33歲、政治大學法律系畢業，因攻讀研究所而與港都結下深刻緣分，曾是前高市議員林于凱團隊，目前擔綱時力高市黨部主任。自由時報 ・ 1 天前
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 12 小時前
Newtalk新聞流量政治學營隊壓軸出場 李明璇自嘲：有吸引網軍出征的體質
[Newtalk新聞] Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】今(30)日於高雄商旅進行第二天課程，國民黨前美女發言人李明璇擔任壓軸場講師，一出場即受到同學們歡迎，外型亮麗的她，雖然已經是一個孩子的媽，但和年輕人之間沒有距離，以「形象打造與數位敘事:從幕後策略到公共說服」為題，輕鬆閒聊自己經營社群與參與選舉的甘苦談。今年營隊在進行小組競賽分組討論及成果發表，並由Newtalk新聞董事長杜耀仁親自頒獎後圓滿落幕。 李明璇在2018年10月30日，主持中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜在台北市舉辦的「北漂青年座談會」一砲而紅，韓國瑜當選後，以25歲之齡出任高雄市政府有史以來最年輕的市政顧問。2021年9月26日，以全國第一高票連任國民黨全國黨代表，11月8日出任中國國民黨發言人。 2023年2月，李明璇表態有意投入2024年立法委員選舉，包括板橋東區、板橋西區或其他艱困選區，但老將林國春登記參選，她宣布不投入板橋西區立委初選，並向黨中央請纓到艱難選區參選，5月3日接受國民黨徵召參選高雄市第八選舉區(前鎮、小港、旗津)立法委員，以正向積極的形象掃街，最後雖不敵民進黨尋求連任的新頭殼 ・ 1 天前
麥玉珍選台中市長？江和樹揭「越級挑戰」內幕：不會投妳！
論壇中心／王柏倫報導民眾黨立委麥玉珍日前表態，自己有機會就會爭取參選台中市長，隨後民眾黨台中市黨部回應稱「已提報沒有合適的人選」，黨主席黃國昌也說「現在才聽到」。民眾黨台中市議員江和樹在《台灣最前線》節目中直言，黨內對麥玉珍早有參選定位，如今突襲宣布參選市長，「我不會投給她」。參選台中市長遭黨內冷處理，麥玉珍則反問「為何不可？」。江和樹坦言，麥玉珍一開始就被設定要選議員，如今無緣無故宣布參選市長，就是因為想選北屯區議員「排不到」，才出招想直接選市長。江和樹怒轟，萬一民眾黨真的提名麥玉珍，自己會覺得「加入民眾黨幹嘛？民眾黨沒人了嗎？」，如果連自家人都「蓋不下去」，要如何說服選民投下這一票？原文出處：麥玉珍想選台中市長？江和樹揭「越級挑戰」內幕：我不會投給妳！ 更多民視新聞報導黃國昌訪日一個大咖沒見到？王義川：第一次看到這種事！賴加強國防鄭轟玩火！于北辰揭國民黨兩邊騙話術！揭國昌訪日四處碰壁緣由！益贍：「她」出走斷了白營人脈！民視影音 ・ 2 小時前
民進黨高雄市長初選白熱化! 4選將鴨子划水
南部中心／綜合報導民進黨高雄市長初選選戰進入白熱化，四位戰將卯足全力，趁假日深入基層拉近民眾距離，賴瑞隆和許智傑深入基層爭取選民支持，邱議瑩和林岱樺兩名女將則是不約同舉辦造勢晚會，場面盛大，一起來看看四位參選人今天的情況。民視 ・ 1 天前
執政縣市長人選難產 藍營焦慮
盤點國民黨明年地方選情，在宜蘭縣、新竹縣、彰化縣及嘉義市雖有執政優勢，不過明年選舉縣市長人選遲未明朗，藍營基層爆發高度焦慮，憂心被早已蹲穩馬步的綠營捷足先登，讓國民黨好不容易奪下的艱困選區或長期執政的江山拱手讓人，也失去地方包圍中央的基礎。中時新聞網 ・ 1 天前
蔣萬安2026幫忙白營議員站台？戴錫欽表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導朝野政黨現皆積極布局2026年11月28日登場的九合一大選，而在國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會面後，藍白合作也成為各界高度關注的議題；不過，台北市長蔣萬安先前赴議會備詢，就被無黨籍議員徐立信問是否會幫忙白營站台一事，也受到外界關切。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽今（30）日下午則表態了！戴錫欽今日下午參加台北黨慶活動前，接受媒體聯訪；就台北市選舉的藍白合作進度，戴錫欽坦言，在鄭黃會後藍白合大框架非常明確，雖選舉難免有競爭，但至少過去藍白在立法院合作，或明年的地方選舉，相信在市長部分非常希望民眾黨支持蔣萬安連任。另，戴錫欽也說，過去這段時間以來，台北市議會藍白議會黨團都密切合作，雖然不是百分百支持國民黨，但大家都有良性溝通與合作默契，「希望國民黨、民眾黨、所有友黨席次極大化；國民黨上次選舉當選31席，剛好單獨過半，這次也會以單獨過半為目標做為提名策略，不會過度膨脹、自我限縮」。針對2026年台北市長議員布局方面，戴錫欽表示，現在會等黨中央公告地方議員提名辦法後，根據黨中央提名辦法，再根據公告台北市實際狀況公告，讓所有提名的新人有所依循。台北市長蔣萬安（中）。（圖／民視新聞資料照）此外，面對蔣萬安是否會幫忙白營的人站台，戴錫欽則表示，如果民眾黨決定願意支持蔣萬安連任，當然樂見其成也非常感謝；若民眾黨在議員輔選有需要站台，蔣萬安也要慎重考慮幫民眾黨的盟友站台。戴錫欽宣稱，不論市黨部還是蔣萬安的態度都是一樣，只要過去這段期間與國民黨、台北市政府相關政策都能充分支持配合，對於輔選會從寬考量，但是站台這件事情也要尊重國民黨提名的議員們意見。最後，就近期民進黨台北市議員洪健益掛上「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」，戴錫欽僅回，每個政黨的政治人物都是獨立個體，當然政黨是以理念相同為結合的目標，但即便同樣政黨的從政同志，對不同議題恐怕都會有不同的論述，只要在法律允許範圍內，皆充分尊重議員的訴求，「但是相信萬安市長過去3年多在台北市長的表現有目共睹」。原文出處：快新聞／蔣萬安2026幫忙白營站台？戴錫欽表態了 更多民視新聞報導到底怎麼說的？麥玉珍驚吐想選台中市長 現場畫面還原台中藍白女力戰火一觸即發？麥玉珍喊要參選 楊瓊瓔回應了陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了民視影音 ・ 1 天前