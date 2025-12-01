憲訴法公投時程緊迫 徐國勇：恐難綁大選

民進黨秘書長徐國勇近日指出，民間團體提議的憲訴法公投可能無法與明年的九合一選舉同日舉行。他表示，該公投案希望透過全民投票廢止《憲法訴訟法》中對大法官評議人數的限制，並修改《選罷法》相關規定。然而，根據現行《公投法》規定，若公投案未能在選舉日之前完成公告，將無法與選舉同時進行。

民進黨祕書長徐國勇。（圖／民進黨YT）

徐國勇進一步解釋，這次憲訴法公投的連署期限將於明年1月底截止，但若中選會無法在法定期限內完成審查及公告，則該公投將無法在明年11月的縣市長選舉中同步進行。他強調，這樣的情況可能導致選民在選舉前須先進行一次公投，這不僅會增加投票頻率，也可能對社會秩序造成影響。

廣告 廣告

民間團體正在連署憲訴法公投。（圖／資料照）

徐國勇還提到，過去的政策設計是每兩年進行一次全國性投票，以避免頻繁投票對社會帶來的負擔。然而，如今的情況可能導致隨時進行投票的局面，這是否符合社會需求仍需進一步討論。

根據民間團體的說法，他們希望透過憲訴法公投，讓民眾對大法官的評議權限進行表決，並進一步推動相關法律的改革。不過，對於是否能夠如期完成公投程序，相關單位仍面臨時間上的挑戰。

徐國勇提醒，公投與選舉的結合必須在法定程序下進行，若未能在公告期內完成，則將失去與選舉同日進行的可能性。他呼籲相關單位與民間團體需仔細評估時程，避免因程序問題影響公投的推動。

延伸閱讀

民眾黨出現退黨潮？徐國勇招手：歡迎大家加入民進黨

徐國勇1.25兆軍費「衛生紙說」 蘇一峰：超貴衛生紙是詐騙

加碼1.25兆軍費遭疑要開戰？ 徐國勇：不能上完廁所才買衛生紙