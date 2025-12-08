憲訴法公投電子連署踴躍 竹市戶政所自然人憑證申辦多2倍

新竹市民參與廢止憲訴法修法公投熱絡，市民到戶政事務所申辦自然人憑證比平常多2倍。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕大罷免失利後，藍白多數主導下的國會推動「財政收支劃分法」再修、「公民投票法」，為中配參政權解套的「國籍法」。面對藍白「無敵星星」欲闖關政治性爭議法案，綠營擬助攻民團已進行中的「廢止憲法訴訟法修法」公投。在新竹市，陽明交大法律學者林志潔服務處也協助民團受理市民連署，由於電子連署需使用自然人憑證，竹市各戶政事務所申辦人潮也倍增，讓預存的自然人憑證卡片全用光，要等到15日才會發實體卡，戶所已加派人手及設自然人憑證申辦專櫃，應付市民申辦熱潮。

廣告 廣告

立法院會去年12月20日三讀通過「憲法訴訟法」修正案，明定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，但大法官人事同意權，藍白卻持續在國會中封殺，大法官人數不足的情況下，憲法法庭形同癱瘓。

由人民作主志工團發起「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項(按指：憲法法庭判決時)參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人』之規定，應予廢止？」7月底正式提案，目前進行第二階段連署，根據中選會函文，6個月內須達到29萬2228人連署，公投案才能正式成案，交由人民投票。也就是明年1月30日前，需完成超過29.3萬份連署書，才能讓民意複決荒誕的修法。

而新竹市民因要參與電子連署，申辦自然人憑證的人數倍增，其中東區戶政事務所提到，原本平常申辦自然人憑證的人數每天約30人，但12月起，每天都超過90人，是平常的3倍；已向內政部憑證管理中心提出申請，請求調度相關資源。

【看原文連結】

更多自由時報報導

遭中共發布全球紅色通緝 沈伯洋帶女兒出門遭「突襲」！

KMT反年改最快12/12三讀 銓敘部曝這群人影響最大

兒涉霸凌賴瑞隆當面道歉！女童媽：只想制止傷害 敬佩賴瑞隆的擔當

綠能因涉貪個案遭汙名化 蔡英文疾呼強力肅貪：我不能容忍！

