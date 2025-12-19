憲訴法宣告違憲！翁曉玲瞎扯「沒必要遵守」：台灣進入納粹時代

記者楊士誼／台北報導

藍白立委先前修改憲法訴訟法，加嚴大法官開會門檻，使憲法法庭一年來未有新判決，憲法法庭今（19）日突宣判，憲法訴訟法修正案立法程序有明顯重大瑕疵，均牴觸憲法，自本判決公告日起喪失效力。國民黨立委翁曉玲表示，大法官淪為賴政府獨裁者的鷹犬，更稱台灣要進入「納粹時代」，她還強調，這是違憲、違法的判決，沒有必要遵守。

翁曉玲表示，憲法訴訟法修法目的是希望大法官未來在一定多數人數下做出判決，因此將評議人數拉高到三分之二，且要至少十人在任才能做成判決，也因過去一些案例中，看到少數大法官作成的判決無法建立公信力，因此才提出修法、將門檻提高。

翁曉玲痛批，看到竟然只有五位大法官參與審議，當中還有一位針對部分理由提出不同意見，「四位大法官宣告違憲，這不是很可恥的事？」她也表示，現在有七位大法官尚待提名，而現存八位大法官中，有三位根本沒出席這次判決，以後所有重要憲法解釋就會只有五人參與審議，過半數就可以決定是否違憲，兩三人就能決定。她痛批，所有的民主國家絕不允許極少數大法官主導釋憲，而她認為非常不妥的，是介入立法程序自主權，在判決中雞蛋裡挑骨頭，說二三讀程序有瑕疵。「敬告五位大法官，看看過去所有判決是不是對立法程序都尊重？上次程序中並無任何瑕疵」

翁曉玲痛批，這樣的判決只證明，大法官淪為「賴政府獨裁者的鷹犬」，就是要捍衛賴清德的獨裁權，遂行獨裁者意志，「看到這判決我個人非常遺憾，大法官堅持近一年你們是在幹什麼，當時如果認為違憲，為什麼不提早判決？要堅持到最後出了這麼荒謬的判決？完全無法說服所有法界人士跟社會大眾」。

翁曉玲說，當前還有選罷法、總預算、財劃法、警察人員人事條例跟軍人加給等五個釋憲案在憲法法庭中，已經可以預期大法官會因為行政院認為違憲，就宣告違憲。她批評，這真的是憲政史上最黑暗的一天，「看來台灣、中華民國真的要走向『納粹時代』」，所有法律權利由執政者一把抓，五權只剩下「總統獨裁權」。翁曉玲稱，要對此表達嚴正抗議，且大法官做了史上最糟糕、最不知羞恥的判決，後續影響大家一定會有提出更多意見，可以預想未來的影響，立院通過的法案，只要民進黨不同意都會被宣告違憲。

翁曉玲還表示，這次判決只有五位大法官現身參與，依照現在的規定，也要八位大法官的三分之二出席，也就是需要六人才能參與評議、做成判決，因此這是違憲、違法的判決，沒有必要遵守。

