憲訴法宣告違憲！藍白痛罵大法官「憲法之恥」：親手把憲法法庭拆了

記者楊士誼／台北報導

藍白立委先前修改憲法訴訟法，加嚴大法官開會門檻，使憲法法庭一年來未有新判決，憲法法庭今（19）日突宣判，憲法訴訟法修正案立法程序有明顯重大瑕疵，均牴觸憲法，自本判決公告日起喪失效力。國民黨立院黨團、民眾黨稍早召開記者會痛批大法官做出「違法違憲的判決」。

憲訴法違憲 藍轟：五權只剩下「總統獨裁權」

稍早國民黨立院黨團召開記者會，翁曉玲於會上表示，這真的是憲政史上最黑暗的一天，「看來台灣、中華民國真的要走向『納粹時代』」，所有法律權利由執政者一把抓，五權只剩下「總統獨裁權」。翁曉玲稱，要對此表達嚴正抗議，且大法官做了史上最糟糕、最不知羞恥的判決，後續影響大家一定會有提出更多意見，可以預想未來的影響，立院通過的法案，只要民進黨不同意都會被宣告違憲。她還表示，這次判決只有五位大法官現身參與，依照現在的規定，也要八位大法官的三分之二出席，也就是需要六人才能參與評議、做成判決，因此這是違憲、違法的判決，沒有必要遵守。

羅智強則表示，賴清德變袁世凱，大法官成「籌安會」。他表示，袁世凱想稱帝，當時六位政界人士組成籌安會公開支持袁世凱稱帝，現在時代進步「更絕了」，五個大法官就變籌安會。他說，八位現任大法官有三位不同意其餘五位的意見，直指憲法法庭沒有合法組成，判決合法性當然要受到嚴重質疑，「還好有三位有良知的大法官」，更痛批有五位大法官公然違法，在自己同僚站出來反對下做出誣指立院違憲的「超級違憲判決」。「

羅智強直言「這真的是憲法之恥」，上週五賴清德用「便當會」取代國會宣布登基，大法官便迫不及待向皇帝效忠，不但可以不執行法律，還有「籌安會」宣布法律違憲，「賴皇帝可以安心坐在龍椅上，因為籌安會保駕護航」，他強調，國民黨最嚴厲譴責五位違法的大法官，他們也會走進全國各地，告訴人民「守護憲法、人人有責」。

「憲法法院被綠色大法官拆了」 黃國昌嗆：司法太上皇

民眾黨中央黨部也召開記者會，黨主席黃國昌表示，早上過半立委才在議場前對總統提出彈劾，沒想到下午五位綠色大法官做出判決，這類行徑擺明協助賴清德走上獨裁之路。他表示，三位大法官蔡忠珍、楊惠欽、朱富美，在法庭外提出法律意見書，因為三人從未參與未合法組成的憲法法庭，五位「綠色大法官」做成的所謂判決，在民主憲政秩序下是廢紙一張，從一開始就不具有審判權，因此並非判決，五位大法官正式向全國人民宣告，未來哪部法律合法、非法一切由他們五人說了算。

黃國昌稱，另三位不願意加入的大法官在五人眼中已非大法官，中華民國憲政史上何嘗看過現任大法官直接排除其他三人的權利？從美國到日本再到南韓甚至南非、捷克，都有憲法法院最低人數要求，一個憲法法院的組成，本就是憲法授權立法者規範的。去年修改的憲訴法毫無違憲問題，即使要認為修法違憲，最起碼大法官要遵守相關規定才能判決。他痛斥，為何大法官連舊的憲訴法都不遵守？修法前的憲訴法規定，做成判決應經現有總額三分之二以上參與評議，「憲法法院今天被這五位綠色大法官自己拆了」。

黃國昌也表示「你們這群綠色大法官夠了沒有？」他表示，從宣告死刑實質違憲，人民怒火已衝上天，現在更變本加厲。而賴清德帶頭違憲，大法官帶頭拆毀憲法法院，從今天開始，沒有人會尊重這五人的判決，這五人已經自居「司法太上皇」，要幫賴清德邁向專制獨裁之路。至於是否再修改憲訴法？黃國昌則說不必再修，因大法官新舊法規都不遵守。他也強調，事情嚴重性非同小可，未來發生的事情，賴清德與五位大法官要負起全部責任。

黃國昌稱「憲法法院今天被這五位綠色大法官自己拆了」。（圖／民眾黨提供）

