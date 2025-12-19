憲訴法案 尤伯祥：自由民主憲政已面臨存亡危機

（中央社記者林長順台北19日電）憲法法庭今天判決憲訴法修法違憲。大法官尤伯祥、謝銘洋、陳忠五提出的協同意見書表示，眼見自由民主憲政已面臨存亡危機，大法官必須在為時已晚前以現有總額來審理本案並作成判決。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。立法院民進黨團聲請暫時處分及釋憲，總統賴清德於1月23日公布憲訴法修正條文。

廣告 廣告

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，中華民國114年1月23日修正公布的憲法訴訟法第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條規定，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

本判決由大法官呂太郎主筆，大法官尤伯祥提出，大法官謝銘洋、陳忠五均加入的協同意見書。大法官蔡彩貞提出的部分協同部分不同意見書。

協同意見書表示，有部分大法官認為，憲法第82條規定，司法院之組織，以法律明文規定，憲訴法就是立法院依憲法授權所為的法律規定，大法官現有總額不足憲訴法修法所定的10人門檻，不能合法組成憲法法庭，論點有可商榷之處。

尤伯祥等人認為，部分大法官有關大法官審查憲訴法修法應受其拘束的論點，將陷大法官於循環論證或踐行違憲程序的兩難困境。如果憲訴法修法可以作為程序規範，要先推定規定合憲，但此可能導致立法者制定法律侵奪或架空大法官職權，也不應該使憲訴法享有得受合憲推定的特殊待遇。

尤伯祥等人表示，雖然憲法沒有將大法官的職權行使列作憲法保留事項，也不能推論出該事項是法律保留事項。不能由憲訴法或前身為立法者制定的法律，進而認大法官的職權均來自此等立法。另外，憲法第82條應嚴格限制在司法院的組織事項，而不包含大法官的職權行使事項。

協同意見書表示，眼見自由民主憲政已面臨存亡危機，大法官必須在為時已晚前以現有總額來審理本案並作成判決。不得不基於對憲法之忠誠義務，將持續不參與評議的同仁自現有總額中排除，以即時發揮大法官的憲政功能。（編輯：龍柏安）1141219