憲訴法被判違憲 國民黨團週一告5大法官瀆職

國民黨團昨天召開記者會痛批大法官司法戒嚴。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團今天表示，針對做出114年憲判字第1號判決破壞憲政法制、玷污司法公信力的5位枉法裁判的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將於立法院院會正式提案，對其離譜行徑給予最嚴厲的譴責，並一併宣告昨日114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。

國民黨團同時針對憲法法庭的「枉法裁判」，週一(22日)將向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及這5位大法官濫權瀆職、「中華民國刑法」第124條枉法裁判罪。國民黨團要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德獨裁政權的清流法官及檢察官？在這個最黑暗的時代，台灣人民還能不能相信司法？這是歷史的關鍵時刻。

廣告 廣告

國民黨團指出，依據「中華民國刑法」第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑。呼籲司法體系的公務員及大法官，莫淪為賴清德獨裁政權的打手，最後可能成為獨裁政權的棄子、犧牲品，而葬送一生的清譽及前途。

【看原文連結】

更多自由時報報導

3大法官指憲訴法判決無效 學者張嘉尹：創憲政惡例、應送懲戒

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

憲法法庭宣告「憲訴法」修正案違憲 翁曉玲：中華民國憲政史上最黑暗一天

憲法法庭停擺1年大復活！ 立院民進黨團：人民權益重獲保障

