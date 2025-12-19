憲訴法違憲失效！ 張景森：恢復憲法法庭是解決爭議的唯一正途

前政務委員張景森認為，恢復憲法法庭運作才有辦法解決目前憲政僵局。 圖：翻攝自張景森臉書

[Newtalk新聞] 憲法法庭今（19）日下午3時宣判，藍白立委去年聯手修正的《憲法訴訟法》（憲訴法）違憲，自公告日起失其效力。此判決打破憲法法庭近一年停擺狀態，預料將加速處理包括《財政收支劃分法》（財劃法）修正案在內的多項釋憲案。對此，前政務委員張景森日前稍早表示，面對當前憲政僵局，恢復憲法法庭才是解決憲政衝突的唯一正途。

張景森表示，行政院已經丟出「拒絕副署」有違憲之虞的法律。現在球在立法院手上。正確的解決之道是「交由憲法法庭裁決」，而不是不斷升高為政治對抗。

他指出，目前憲法法庭停擺，是立法院親手炮製出來的結果，解鈴還需繫鈴人：

第一，是《憲法訴訟法》的實質癱瘓式修法。立法院片面拉高憲法法庭的出席與評議門檻，使憲法案件的審理必須達到極高人數與同意比例，表面上是「提高慎重性」，實際效果卻是在大法官人數不足的情況下，讓憲法法庭根本無法啟動審理程序。

第二，是立法院杯葛大法官人事審查。大法官的提名權屬於總統，立法院行使的是同意權，而非提名權。然而立法院卻拒絕依法完成審查，甚至試圖以政黨比例、指定人選作為政治交換條件，讓黨派政治帶入憲法法庭，對國家有長期的危害。總統當然不可能答應，導致大法官長期無法補齊。

目前結果就是：憲法法庭在「法律上存在」，卻在「現實中無法開庭、無法判決」。人民因此失去憲法救濟的管道，國家也失去解決憲政爭議的司法機制。這不是抽象的制度瑕疵，而是一場正在發生的憲政危機。

張景森認為，行政院的爭議在於，如果透過不信任案、倒閣，甚至促成國會全面改選，結果並無法打破僵局。因為即使倒閣成功、重新改選國會，行政院長拒絕副署是否合憲依然沒有被釐清。這是一個只能由憲法法庭裁判的憲法問題，不會因國會全面改選的勝負而消失。難道下個行政院長再拒絕副署？你都要再次倒閣與全面改選嗎？

他表示，只要立法院願意停止胡搞瞎搞，回到自己的憲政角色，依法完成大法官人事審查，憲法法庭就能重新啟動，憲政爭議也才能真正回到法律途徑解決。「此刻，社會所等待的，只是立法院做出一個最基本、也最正確的回應：趕快審查大法官，恢復憲法法庭正常運作，讓制度脫離癱瘓。」

