憲法法庭近日在大法官人數未達法定門檻情況下，判決立法院三讀通過的《憲訴法》修正案違憲，引發爭議。國民黨立委前往北檢對5名大法官提告枉法裁判罪，民眾黨主席黃國昌則質疑北檢不會調查此案。

憲訴法違憲！ 反制5大法官 藍告枉法裁判罪。（圖／TVBS）

國民黨立委日前到北檢按鈴控告大法官謝銘洋、呂太郎等5人濫權瀆職、枉法裁判。國民黨團強烈批評這些大法官的決定，立委王鴻薇表示，大法官在「萊爾校長數學變成五大於六」的狀況下竟然做出違法判決。此事源於憲法法庭於19日由5位大法官宣告新修《憲訴法》違憲並即起失效，而藍營不滿的關鍵在於，開會人數甚至未達舊版三分之二的6人門檻。

此案引發社會各界不同反應，有學界人士發起連署支持這5名大法官的決定。現場也有民眾高喊「台灣國加油，賴清德加油」，有人批評藍白陣營「惡人先告狀」。

為了反制大法官，立院藍白黨團已對總統賴清德提出彈劾案，預計23日程序委員會排案，最快26日院會可表決。彈劾提案必須經由全體立委二分之一以上提議，三分之二以上同意，

民眾黨主席黃國昌表示，先在立法院舉辦兩場正式的公聽會，接著邀請被彈劾的賴清德到立法院進行說明，並計畫到全國各縣市舉辦說明會，預計在明年5月20日左右進行彈劾投票。

