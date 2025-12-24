憲訴法違憲！名醫轟大法官淪「循環論證」：邏輯不通

僅由呂太郎等5名大法官進行的憲法法庭，逕自認定「憲訴法」違憲，引法在野黨反彈，對此經常評論時事的醫師沈政男表示，用新門檻來宣告新門檻違憲根本不會有循環論證的問題，因為釋憲結果只適用於後來的案件，直言邏輯不通的五名大法官。

憲法法庭在錦5人出席情況下，認定「憲訴法」違憲（報系資料照）

沈政男在臉書發文表示，大法官認定違憲的理由裏頭藏著所謂的「循環論證」，循環論證其實就是所謂的套套邏輯，也就是結論已出現在前提裡的論證。該判決書說，如果適用新門檻來評議，就是認為它合憲，這麼一來，評議以後若做出違憲的判決，豈不前後矛盾？

沈政男認為，判決違憲以前，已經公布施行的法律都必須遵守，這不是常識嗎？既然憲法法庭未裁定暫時處分，新門檻當然必須適用。用了以後，如果發現違憲，以後就不能用，而不是說回溯到連判決違憲那一次也是違憲使用。

總統公布新門檻法條，第三天才會生效，當時柯建銘在第二天就申請暫時處分，這就是新舊法交接的空窗期，憲法法庭可以依據舊法在這時做出暫時處分，但現有大法官沒有動作，於是新門檻就生效了。沈政男表示，既然當時沒有暫時處分，新法就生效，於是接下來的評議就應該依據新門檻來進行，但因為現有大法官沒有這麼做，才會陷入自以為的循環論證的困境裡。

沈政男醫師（攝自沈政男臉書）

沈政男表示，大法官不是一般的法官，而是有民意授權基礎的憲法解釋者，因為憲法本身就是民意的法條化。大法官的人數規定為十五名，以及必須三分之二出席，精神在於釋憲是重責大任，不是三、五名大法可以承擔。如果那五名大法官的邏輯可以成立，那麼以後若剩下三名、一名大法官，一直沒能補足人數，是不是也可以自己在那邊召開憲法法庭做評議？甚至隨便到街頭抓人來當大法官就可以了。

沈政男認為，此一憲政僵局的本質在於，賴清德必須跟藍白協商，把一些大法官名額讓藍白來建議人選，因為他沒有那麼多選票，可以獨攬大法官提名與同意大權。問題是，民進黨政府十年來，一個蔡英文的專長是不溝通，另一個賴清德的專長則是，溝通以後跟人家打起來！

