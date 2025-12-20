憲訴法違憲！國民黨團22日告5位大法官瀆職、提譴責案宣布憲判無效

國民黨立法院黨團召開記者會痛斥，痛斥僅由5名大法官作成的憲訴法違憲判決。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 憲法法庭昨在5名大法官同意下，判決去年底三讀通過的《憲法訴訟法》違憲，等同憲法法庭復活；另3名大法官則質疑該份判決的合法性，認為5名大法官的判決無效。對此，國民黨立法院黨團今（20）日表示，將於立法院院會正式提案，對該5位大法官予以譴責，並宣布昨日114年憲判字第1號判決無效。此外，國民黨團也將於22日向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及該五位大法官濫權瀆職。

國民黨團今發出新聞稿指出，針對做出114年憲判字第1號判決破壞憲政法制、玷污司法公信力的五位枉法裁判的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將於立法院院會正式提案，對其離譜行徑，給予最嚴厲的譴責，並一併宣告昨日114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。

國民黨團同時針對憲法法庭的「枉法裁判」，12月22日將向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。國民黨團要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰總統賴清德獨裁政權的清流法官及檢察官？在這個最黑暗的時代，台灣人民還能不能相信司法？這是歷史的關鍵時刻。

國民黨團在此也要公開呼籲司法體系的公務員及大法官，莫淪為賴清德獨裁政權的打手，最後可能成為獨裁政權的棄子、犧牲品，而葬送一生的清譽及前途，得不償失。依據《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處一年以上七年以下有期徒刑。中華民國司法機關的公務員們，請三思而行。

