憲訴法違憲 民進黨團：人民合憲權益獲保障令人欣慰

（中央社記者王揚宇、溫貴香、林敬殷台北19日電）憲法法庭今天做出判決，宣告憲法訴訟法修法違憲。民進黨立法院黨團表示，這將使人民合憲權益重獲保障，民進黨團為人民感到欣慰，且憲法法庭重新運作下，憲政機關間的爭議就得以有效仲裁。

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，1月間修正公布憲法訴訟法第4條第3項、第30條第2項至第6項及第95條規定違背憲法正當立法程序、權力分立原則，牴觸憲法，應自判決公告之日起失效。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲召開記者會表示，對於今天的憲判結果，感到非常欣慰。

鍾佳濱說明，過去藍白在國會挾人數優勢修改憲法訴訟法後，使憲法法庭運作陷入困難，這段時間人民聲請的釋憲案有432件，只有96件獲得受理，而人民合憲權益如何獲得救濟，有賴憲法法庭能重行運作。

范雲說，今天的判決結果，讓人民合憲的權利將因憲法法庭恢復運作下，獲得保障；大法官釋憲、憲法法庭是台灣的民主驕傲，不論是誰執政，都是超越黨派、限縮其他憲政機關、推動社會進步的重要工具，更是民主的最後一道防線。

媒體也問到，現在有8位大法官，但此次判決只有5位大法官做出評決。

鍾佳濱說，不管是5位大法官還是3位大法官，都認同應經大法官現有總額2/3以上參與評議，在此情況下，再加上憲法訴訟法第12條的迴避規定，而做出此次判決的大法官認為，有3位大法官自始未參與評議，應屬於第12條的迴避規定，因此這樣的評決合乎修正前的憲法訴訟法第30條規定。

媒體追問，憲法法庭現在復活，未來是否支持行政院繼續採取不副署的方式來面對憲政爭議。

鍾佳濱指出，根據今天的判決結果，憲法法庭未來將依原來的憲法訴訟法重新運作，因此憲政機關的爭議就得以有效獲得仲裁，民進黨團雖然是國會少數，但也一再強調，期盼憲法法庭能作為憲政機關有爭議時，有效仲裁的合憲手段，期待憲法法庭重新運作後，人民合憲的權益能重獲保障，這是這個判決最重大的意義。

律師黃帝穎下午則在臉書發文表示，憲法法庭今天宣判藍白「憲訴法」修高門檻導致憲法法庭癱瘓「違憲」，等於重啟憲法法庭。台灣是全球民主國家唯一憲法法庭被癱瘓的國家，今天劃下歷史句點，回歸權力分立憲政常軌。

他也說，藍白不滿閣揆「不副署」違憲惡法，一下違憲移送監院彈劾閣揆、一下提出人數不夠2/3門檻的總統彈劾，一再打假球，轉移不敢倒閣的心虛。今天憲法法庭重啟，往後違憲爭議法律回歸憲法法庭審查，不再全靠閣揆「不副署」把關民主憲政，這對不敢倒閣的藍白是解脫。（編輯：蘇龍麒）1141219