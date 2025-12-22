憲訴法違憲「部分認同」 大法官蔡彩貞：積案將如堰塞湖溢流

台北市 / 綜合報導

憲法法庭日前針對「憲法訴訟法」修正案判決違憲，過去始終未表態的大法官蔡彩貞，也打破沉默透過意見書表達看法，認為現在讓憲法審查，恢復正常是首要之務，因為一年多來停擺，導致積案再不處理，將猶如堰塞湖溢流、潰堤成災，尤其兩度提名大法官人選都無疾而終。而朝野對立下，國民黨立委蘇清泉，就連出席市公所舉辦的民歌音樂會，都在宣揚藍營表現，也讓台下觀眾聽不下去，噓聲一片。

立委(國)蘇清泉(12.20)說：「這次的財政劃分法。」國民黨立委蘇清泉台上高談闊論，從財劃法一直說到停砍年金，狂秀藍營政績地點卻是選在，屏東市公所主辦的民歌音樂會，儘管台下民眾噓聲一片，但他還是越說越起勁。

立委(國)蘇清泉VS.民眾(12.20)說：「在這裡跟大家報告，下台，不要講政治。」近來多項法案朝野吵得沸沸揚揚，日前還有「憲法訴訟法」修正案，被憲法法庭判決違憲，司法院發言人吳定亞(12.19)說：「立法程序有明顯重大瑕疵，自本判決公告之日起，失其效力。」

隨著憲訴法違憲判決出爐，過去始終未表明立場的大法官蔡彩貞也打破沉默，提出部分協同部分不同意見書，針對大法官最終裁判的，「現有總額」持有不同見解。

但也感嘆，大法官繼任人選歷經2次提名和審查，均衹聞樓梯響不見人下來，因此可預期第3次提名審查，更杳無音信，加上目前大法官只剩8人，也無法透過裁判宣告解除違憲狀態，一年多來的積案再不處理，將猶如堰塞湖溢流潰堤成災，因此非常時期將大法官的職權，儘速恢復正常是首要之務。

法律白話文運動社群總監劉珞亦說：「她(蔡彩貞)基本上，大致上贊同這次的結論，但是她有一些不一樣的想法，同時她也意識說，因為政治的紛擾的關係，所以導致憲法法庭這一年是關門的，最主要做出這個判決是基於憲法的忠誠義務，就是當憲法說我們國家必須要有司法權，你必須保持它懸而不墜。」儘管多數大法官，對於維持憲法法庭運作有志一同，但朝野攻防卻暫未因此放下成見。

