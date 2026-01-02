【憲訴法違憲】「首次上街抗議」獻給《憲訴法》！黃虹霞捍衛憲法判決：任何人都應該遵守

前大法官黃虹霞從《憲法訴訟法》修正爭議開始，就四處奔走捍衛憲法法庭持續運作。廖瑞祥攝



憲法法庭去（2025）年12/19作出「114年憲判字第1號」判決，宣告《憲法訴訟法》部分修正條文違憲，今年1/2又針對「辯護人對羈押處分提起準抗告案」進行判決。但兩次判決均只有5位大法官署名，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3名大法官皆未參與評議，憲法法庭陷入前所未有的分裂局面，也讓台灣的司法信任面臨嚴峻挑戰。

早在憲法法庭判決前，前大法官黃虹霞就頻繁接受各類媒體採訪，呼籲8名大法官「承擔責任」，讓憲法法庭恢復運作。她在2015年獲得時任總統馬英九提名擔任大法官，至2023年卸任。

《太報》專訪黃虹霞，她不僅從修法爭議一路倡議到憲法法庭作出判決，也精準預測憲法法庭的凍結，關鍵在於3名大法官的「杯葛」。黃虹霞肯定5名大法官作出本件判決，強調所有機關與大法官都有遵守的義務，句句都站在捍衛憲法法庭正當性的基礎上。

黃虹霞2015年獲前總統馬英九提名出任大法官，於2023年卸任後隔年，因反對《憲訴法》修改為定額門檻而投入倡議。廖瑞祥攝

脫下法袍沒脫下責任，她為憲法法庭奔走

「這5位大法官真的是勇於承擔。」黃虹霞直言。

時間倒回2024年11月，國民黨立委翁曉玲提案修正《憲訴法》，首次引起憲法法庭癱瘓的擔憂，超過300名律師走上街頭，黃虹霞也是其中一位。

律師執業超過35年，黃虹霞是台灣罕見以「律師」身分被任命的大法官，在這之前，她曾投入過多起膾炙人口的公益辯護案件，包括江國慶冤案、古金水冤案及后豐大橋冤案，都看得到她為人權奮勇穿梭的身影，而黃虹霞擔任大法官後始終投入於工作上，談到那天律師界的抗議大會師，她露出靦腆的笑容，「那是我第一次上街頭。」

前大法官黃虹霞前年在「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」上台宣講。翻攝自Threads

舊版的《憲訴法》原本規定，憲法法庭只要經由大法官現有總額2/3以上參與評議，現有總額過半數同意，即可作出判決。而翁曉玲當時提案將「現有總額」修正為「法定總額」，形同規定大法官固定須有10人以上參與評議。不過，立法院最終通過的不是翁曉玲版，而是由民眾黨提出的「再修正動議」，該版除明訂參與評議的大法官10人門檻，還加碼必須有9名以上的大法官同意，才能作出違憲判決。

修法通過後，藍白立委兩度杯葛大法官人事案，憲法法庭的癱瘓，從預言成為現實，人民的權益被擱在卷宗櫃裡足足掩埋一年多之久。曾擔任過8年的《憲法》守護者，黃虹霞開始不斷以「前大法官」的身分，頻繁接受各類媒體訪問，呼籲僅存的8名大法官宣告《憲訴法》修正條文違憲，早日恢復憲法法庭運作。

但，黃虹霞的建議，始終像石子投進河，沒有回音。

直到去年7月開始，擔任司法院代理院長的大法官謝銘洋及大法官陳忠五、尤伯祥、呂太郎等4人，陸續透過其他案件的意見書正式表態，主張修正後《憲訴法》違憲。熟稔憲法法庭運作的黃虹霞，當時就開始懷疑，大法官如果想對《憲訴法》進行違憲審查，按照舊法僅須6名大法官出席評議、過半數同意即可，然而，憲法法庭遲遲不作判決，恐怕是有3名大法官在「杯葛」評議。

不料，黃虹霞的猜測一出，意外引來蔡宗珍等3名大法官公開發聲明表態，更加印證她的說法屬實。「之前懷疑他們是故意的，後來就確定他們是故意的。」

大法官（左起）陳忠五、謝銘洋、呂太郎、尤伯祥去年7月至9月曾陸續透過他案意見書，表達《憲訴法》修法違憲的主張。資料照

她率先發難：扣除3名大法官

去年10/22，因著蔡宗珍等3名大法官的聲明，黃虹霞決定出席「民間監督司法院大法官人選聯盟」記者會。會中，她抨擊3名大法官違反法官倫理，對已受理案件發表對外發表意見，表露偏頗心證，建議本案聲請人向憲法法庭聲請該3名大法官「迴避審理」，如此一來，就能不計入大法官「現有總額」，剩餘的5名大法官，就有機會組成合議庭評決本案。

「任何一個法官自己手上有案件，他是不可以講話的，他只能透過判決去表達。」黃虹霞指出，大法官如同法官，都受「法官不語」的倫理規範所拘束，如果想發表意見，只能在憲法法庭的評議過程中表示，或是在判決時寫進「意見書」裡，不可以脫離案件表態。

她認為，在實際參與評議前表態，代表這3名大法官已有定見、未審先判。「這個聲明出來，你擺明偏頗了嘛！」

大法官朱富美（左起）、楊惠欽、蔡宗珍拒絕參與《憲訴法》解釋案評議，更在判決書外發出意見書主張判決無效。資料照

那天，黃虹霞在記者會上句句嚴厲，批評這3名大法官的行為違反大法官自律機制，理當可以移送監察院彈劾。她在接受《太報》專訪時解釋，「大法官自律會」會約束大法官行為，過去曾有大法官在解釋作出後接受媒體訪問，口頭修正個人意見書內容，就遭其餘大法官開會討論是否移送自律會議處。黃虹霞直言，大法官發表意見「真的是要非常小心。」

看到憲法法庭判決出爐，多數意見選擇將蔡宗珍等3名大法官從評議門檻中扣除，黃虹霞表達贊同。

她強調，大法官有參與評議與判決的義務，這不需要由法律規定，因為公務員本來就應履行法定職責。「你被提名擔任大法官的時候，就已經承諾要履行大法官的責任，那你怎麼可以說，有案件在，卻不參與評議？」

判決無效？憲法法庭面臨的反撲

當然，不是所有人都滿意這次的《憲訴法》違憲判決。國民黨立法院黨團去年12/26提出譴責案，指控該判決僅5名大法官參與評議，無論依照修法前或修法後的《憲訴法》，都不符合最低評議人數門檻，程序上存在重大瑕疵。國民黨團主張，該判決「違憲且無效」，其後若援引該判決所作的任何《憲法》裁判，也都無效。該譴責案在藍白立委人數優勢下，投票通過逕付二讀。

「沒有任何機關或任何人，可以透過任何的方式宣告憲法法庭的裁判無效。」黃虹霞態度堅定。

她指出，想改變判決結果的「唯一方式」，就是歷經數年後，時空背景有所變化，由憲法法庭自行變更過去所作的裁判。舉例來說，司法院大法官過去曾作出釋字第554號解釋，認定通姦罪合憲，後來在釋字第791號解釋才宣告違憲。「但大法官還是必須充分說明理由。」

前大法官黃虹霞捍衛本案憲法法庭判決，強調唯有大法官能變更自己的見解。廖瑞祥攝

黃虹霞認為，如今憲法法庭作出判決，立法院當然要尊重。「這個『尊重』不是說我心裡自願或我想要，而是依照《憲法》的架構，你就是要接受憲法法庭的裁判。」她質疑，現在有些立法委員仗著自己目前是民意多數，就認為自己可以不受憲法法庭的拘束，但她不禁要問，「多數人民有說不要憲法法庭嗎？」

確實有些國家不設立憲法法院，選擇將「憲法解釋權」分散給各級法院。但黃虹霞強調，在民主法治國家，最高的法就是《憲法》，凡事都要照《憲法》運作，而憲法法庭仍是目前《憲法》體制下的最後決定機關，立法院若想「廢除憲法法庭」只能推動修憲。

「你現在說我是人民選的，但你可以違反民主嗎？你可以不用遵守法治的基本原則嗎？你覺得你的選民是這樣的意思嗎？」她提問犀利，一如她在卸任時，同期大法官黃瑞明給她的評價：「戰鬥力十足」。

解凍以後，憲法法庭如何走下去？

司法院釋字3號就曾解釋，《憲法》設計出「五權分治，平等相維」原則，也就是說，權力分立原則若要落實，各個憲法機關除了互相權力制衡，也有分工合作的需要。

但自2024年大選後，朝野難以形成合作機制，隨著幾項重大法案與預算案的審議，更幾近發展成全面對抗的局面。如今不僅社會缺乏共識、憲法法庭更戰成兩派，行政院長以「不副署」方式對抗《財政收支劃分法》二次修正，在野聯盟則喊出《憲法》判決無效的主張，我國的民主法治似乎面臨艱鉅挑戰。

《憲法訴訟法》當時在立法院朝野立委全面對抗下通過修正。資料照。廖瑞祥攝

面對國家法政的詭譎變局，黃虹霞坦言，國家現在牽涉內、外部複雜問題，不論是行政官員或立法委員，甚或是總統，都應該認知自己就職時曾宣誓恪遵《憲法》，當然，也要包含恪遵憲法法庭所作的裁判。「我們《憲法》有很好的架構，可以解決院際之間的紛爭，大家應該謹守那個職責，每一個人都要認知到，我有我的職權但也有限制，並不是任何一個機關可以變成最高機關。」

而話題觸及行政院長「不副署」法案的問題，黃虹霞認為，那是目前《憲法》賦予行政院長的權限，因為行政院也有遵守《憲法》的義務。如果立法院不認同，可以選擇修憲將「副署權」刪除，否則唯一的途徑依然是回到憲法法庭判斷有無違憲。「我在想，現在立法院是不是也有點後悔呢？本來行政院長說我不副署，你可以找憲法法庭保護你的，那你現在要憲法法庭（凍結後）怎麼保護你呢？」

黃虹霞強調憲法法庭的運作，對維護憲政體制極為重要。廖瑞祥攝

此時，回頭望見蔡宗珍等3名大法官拒絕參與評議，黃虹霞只能幽幽嘆氣，「這當然是非常遺憾的事」。

她描述，大法官參與評議就像民主社會討論公共議題一樣，是溝通、協調的過程，設法透過自己的見解影響其他大法官的意見。「在這個過程裡面，你的少數意見，有沒有可能變成多數意見呢？有的，而且我自己辦的案件，我就是曾經從少數意見，變成多數意見。」她說。

「我們曾經在評議過程非常激烈，有不同的意見，可是沒有關係，你就是應該透過這樣的方式。」黃虹霞指出，當大法官無法成為多數意見時，就應該透過不同意見書表達，畢竟人民也有可能反而較能接受少數意見。「我也有過這樣的案件，後來立法委員照著我的不同意見來修法。當然它不是多數意見說違憲或無效的事項，而是在再審的案件裡，多新增的一個再審事由。」

「大法官也是宣誓恪遵《憲法》，所以我們本諸大法官的職責，我們要守護《憲法》。如果一個國家，不再尊重《憲法》，不照《憲法》體制來走，這個國家就崩潰了...」黃虹霞義正嚴詞的呼籲。

但她仍對未來有盼望，她依舊期待，3名大法官能盡快回到憲法法庭參與評議，共同處理剩餘的90餘件積案。「我們要站在那邊，不管任何的壓力就是要挺住，這就是我們被賦予的責任。」

前大法官黃虹霞期待8名大法官能找到共識，共同審理憲法法庭的待解案件。廖瑞祥攝

