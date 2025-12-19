憲訴法違憲？黃國昌轟：連舊法也不遵守 5位綠色大法官拆毀憲法法庭

民眾黨今召開「回應《憲訴法》部分條文遭宣告違憲」記者會，黨主席黃國昌（中）、黨團幹事長陳昭姿（右）、立委林國成（左）出席。 圖：周煊惠 / 攝

針對憲法法庭今（19日）宣判去年底三讀通過的憲法訴訟法違憲。民眾黨下午臨時召開記者會回應，黨主席黃國昌痛斥，這5位大法官作出的判決在民主憲政秩序下是「廢紙一張」，且他們認為新的憲訴法違憲，卻連舊法都不遵守？舊法規定最起碼要有6位大法官參與評議，今天憲法法庭被這5位綠色大法官自己給拆了！要幫總統賴清德邁向專制獨裁之路，民眾黨一定會提出反制作為。

民眾黨下午召開「回應《憲訴法》部分條文遭宣告違憲」記者會，黃國昌、黨團幹事長陳昭姿、立委林國成出席。

黃國昌指出，今天下午5位綠色大法官宣稱2025年憲判字第1號判決，這行徑擺明在協助賴清德走上獨裁之路，相信有3位大法官包括蔡宗珍、朱富美、楊惠欽在法庭外提出法律意見書，為何不是在判決內提出不同意見書？因3位大法官從來就沒參與這未合法組成的憲法法庭，這5位綠色大法官做成的判決，在民主憲政秩序下是廢紙一張，因為這不是合法組成的憲法法庭，這從一開始就不具有審判權，5位法官作出的當然不是判決。

黃國昌表示，這5位大法官今天是正式向台灣人民宣告，未來哪部法律合法、合憲，哪部法律不合法、不合憲，一切由5個人說了算？另3位不願加入破壞憲法法庭體制的大法官，在他們的眼中，已經不是大法官了？只有他們5位是大法官？中華民國憲政史上，什麼時候看過竟然有現任大法官直接排除其他3個也是憲法法院大法官資格的權利？

黃國昌強調，這件事一定要跟大家說明清楚，5位大法官說去年修正憲訴法對於做成違憲判決須有最低出席人數及最低同意票數的規定是違憲，從美國聯邦最高法院到日本最高裁判所，到南韓憲法法院、南非憲法法院，到台灣司法院院長大法官，花了納稅人大把銀子，跑去歐洲、捷克考察的每個憲法法院都有最低人數的要求。因此，憲法法院的組成，本來就是憲法授權立法者規範的事項，去年修正的憲訴法，毫無違憲問題，即使你認為去年憲訴法違憲，最起碼大法官要遵守相關規定才能做判決，這也是為何有3位大法官根本拒絕參與這次違憲的行動。

黃國昌直言，按照這5位大法官今天作出的判決，他們認為新的憲訴法違憲，那請問為什麼連舊的憲訴法都不遵守？舊憲訴法的規定，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，這不是修正後的規定，現在有8位大法官，最起碼應要有6位大法官參與評議，但今天憲法法庭向全體台灣人民展示的是憲法法庭被這5位綠色大法官自己給拆了！不遵守新法規定，也不遵守舊法規定，「一切我說了算」？中華民國憲法何時給你們5人這種滔天的權力？

黃國昌說，從一般人民的角度要問的是，這群綠色大法官「夠了沒有」？從實質宣告死刑違憲，人民怒火已經衝上天了，現在是變本加厲，直接告訴台灣人民，「以後一切我們5個人說了算？」賴清德帶頭違憲，不公布三讀通過的法律；5位大法官帶頭拆毀憲法法庭？從今天開始，沒有人會尊重他們5人所做出判決，因為這5個人已經自居為司法太上皇，要幫賴清德邁向專制獨裁之路。

黃國昌強調，此事非同小可，接下來發生的事跟賴清德、5位無法無天的大法官要負全部的責任，並稱民眾黨一定會有反制作為。

黃國昌說，希望這週末時，賴清德總統冷靜想一想，要把國家帶到什麼地方去？5位大法官早就喪失了社會對他們的信任，新法、舊法都不遵守，這不是無法無天、什麼是無法無天？過了這週末，如果賴清德仍一意孤行，民眾黨一定會有所行動，他也表示，當年太陽花運動時，「當獨裁成為事實，革命就是義務」、「自己的國家自己救」，看5位大法官要繼續秀下限到什麼時候！這群帶頭毀憲亂政的5位大法官，在台灣民主憲政史上，絕對永遠留下罵名。

