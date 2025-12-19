憲訴法違法 在野：大法官淪鷹犬「賴清德靠做到尹錫悅做不到的事」

憲法法院昨宣判立法院去年三讀通過修正「憲法訴訟法」違憲。國民黨立委翁曉玲說，以後所有重要憲法解釋，只會有五位大法官參與評議，二到三位大法官就可決定釋憲案是合憲或違憲。國民黨立委吳宗憲諷刺表示，恭喜賴總統完成「清德宗」的登基大典，不用軍隊，光靠這五人，就做到南韓前總統尹錫悅做不到的事。

翁曉玲指出，大法官做成這樣的判決，只證明大法官淪為賴政府獨裁者的鷹犬，捍衛賴獨裁，遂行獨裁者的意志，對判決感到遺憾。

民眾黨立委黃國昌也說，五位綠色大法官組成的憲法法庭，做成一一四年憲判字第一號判決，擺明協助賴總統獨裁之路，另外三位大法官在法庭外提法律意見書，因為他們沒參與未合法組成的憲法法庭，且不是合法組成的憲法法庭，一開始就不具有審判權，這五位大法官做出的當然不是判決。

吳宗憲細數賴總統獨裁三部曲，一一四憲裁第七十三號，先由大法官陳忠五、謝銘洋、尤伯祥在意見書試水溫，主張基於憲法忠誠義務，不受牴觸憲法的憲訴法拘束；一一四憲裁第七十五號，由大法官呂太郎等三人拋「救生員理論」洗腦大法官帶頭違法違憲；最後照抄去年南韓憲法法院暫時處分裁定理由，沒收憲訴法門檻。

