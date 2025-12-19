憲訴法遭判違憲 吳思瑤：大法官終於做出明確的決定

民進黨立委吳思瑤。 圖：翻攝自 吳思瑤臉書

[Newtalk新聞] 憲法法庭今（19）日下午3時宣判，藍白立委去年聯手修正的《憲法訴訟法》（憲訴法）違憲，自公告日起失其效力。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤表示尊重憲法法庭判決，並肯定大法官終於做出明確的決定。

「正義會遲到，但一定會到！」吳思瑤指出，藍白惡修《憲法訴訟法》遭判違憲！歷經整年被癱瘓停擺，憲法法庭正式做出決議：「有關憲法訴訟法，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。」

針對憲法法庭判決，吳思瑤也白話文翻譯，立院審查《憲法訴訟法》，從立法程序到實質內容，全都違憲！並肯定大法官在「違憲」與「維憲」之間，大法官終於做出明確的決定。

吳思瑤表示，民進黨尊重憲法法庭判決，更肯定大法官們在艱難險惡中堅定捍衛憲法秩序，守護民主原則。憲政回歸常軌，法治獲得伸張，終於迎來一線生機。院際之間，平等相維。沒有誰比誰大，惟有恪遵憲法。





