憲訴法遭判違憲 國民黨團擬提譴責案、告發5大法官
憲法法庭昨宣判去年立法院三讀修正通過的憲法訴訟法違憲。國民黨立法院黨團擬在院會提譴責案，同時下周一將向台北地院、台北地檢署告發，憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職。
國民黨團指出，針對114年憲判字第1號判決破壞憲政法制、玷污司法公信力的五位枉法裁判的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將在立法院院會提案，給予最嚴厲的譴責，並一併宣告114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。
此外，國民黨團說，下周一將向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職。要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德總統獨裁政權的清流法官及檢察官？台灣人民還能不能相信司法，這是歷史的關鍵時刻。
國民黨團呼籲，司法體系的公務員及大法官，莫淪為賴總統獨裁政權的打手，最後可能成為獨裁政權的棄子、犧牲品，而葬送一生的清譽及前途，得不償失。依據中華民國刑法第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑，喊話司法機關公務員們，請三思而行。
