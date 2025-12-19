憲訴法遭判違憲 楊植斗問賴準備戒嚴嗎 侯漢廷批無法無天

藍營議員楊植斗痛批，行政權跟司法權全都跟代表民意的立法權對著幹，賴清德總統準備要戒嚴了嗎？（本報資料照）

憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，判決《憲法訴訟法》違憲、立即失效，回到修法前狀況。由於現有8位大法官中僅5位參與評議，遭藍營批評違反原先《憲訴法》規定的現有總額三分之二以上參與評議的規定。 藍議員痛批，行政權跟司法權全都跟代表民意的立法權對著幹，賴清德總統準備要戒嚴了嗎；新黨議員也嗆，賴總統死活不肯提名支持死刑和不那麼綠的大法官來讓藍白同意，癱瘓憲法法庭，現在僅存的黨意大法官直接違法開會，目的就是擔任「清德喉舌」。

《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決但，憲法法庭今天判決違憲、立即失效，回到修法前狀況。

國民黨楊植斗直言，除非是適用簡易庭的輕罪、小案，不然法院要作成判決前，應該要多方聽取資料和證據，要求原告、被告說明，一般的法庭如此，更何況是憲法法庭，由於賴清德總統不積極提名受立法院信任的大法官人選，目前大法官的人數並不足以開庭，但大法官們卻未經公開言詞辯論及說明會，就宣判憲訴法違憲，這根本是笑話一場，裁判人數不足、沒有公開辯論，大法官竟然可以下判決，現在行政權跟司法權全都跟代表民意的立法權對著幹，賴總統準備要戒嚴了嗎？

新黨議員侯漢廷痛批，「無法無天」，釋字499告訴我們，若修憲者亂修，還有大法官，但若大法官亂來怎麼辦，無人制衡，僅存的5名大法官，在人數不足情形下違法召開憲法法庭，宣告《憲訴法》違憲。這一群過去搞出實質廢死、脫離民意，由民進黨時代提名任命的大法官，此番又做出了什麼荒唐事，新版《憲訴法》，要求大法官須總額15人2／3，即10人開會評議並同意，而評議大法官不得低於10人，當前僅剩8人，故無法開會。

侯漢廷說，依照舊法也要總額2／3，即10人開會，總額過半8人同意，依照現有人數8人，必須6人開會，現在5名大法官不甩新法舊法，自己開會評議，並稱拒絕的3名大法官「應不計入現有總額」，所以現有總額就是「5位大法官」，照此邏輯，未來多數大法官拒絕開會，只有1名大法官認為違憲要開，那麼不開的就不是總額，總額只有1名，1人就能宣判，是嗎，那麼立法院2／3才能罷免總統，可不可以說綠營不參加，就把藍白60席當總額。

侯漢廷表示，賴總統死活不肯提名支持死刑和不那麼綠的大法官來讓藍白同意，癱瘓憲法法庭，現在僅存的黨意大法官直接違法開會，目的就是擔任「清德喉舌」，於是這5人可以宣告《財劃法》違憲、藍白修的法違憲，行政院長卓榮泰不副署合憲、賴總統怎麼幹都合憲，活脫脫現代籌安會。

