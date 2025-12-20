憲訴法釋憲案 國民黨立院黨團將告發5大法官濫權

憲法法庭判決憲訴法違憲，國民黨立院黨團明將向台北地院、台北地檢署，告發五位大法官呂太郎（左起）、陳忠五、謝銘洋、蔡彩貞、尤伯祥及憲法法庭濫權瀆職。本報資料照片

憲法法庭判決立法院三讀通過的憲訴法違憲，國民黨立院黨團將出招反制，除擬在立法院會對五位大法官提出譴責案，明天也將向台北地院、台北地檢署，告發五位大法官及憲法法庭濫權瀆職。國民黨立委翁曉玲擔憂，司法系統順從、腐敗，造就納粹獨裁，台灣距離邪惡時代不遠了。

將提案譴責5人 守護中華民國憲法

國民黨團指出，一一四年憲判字第一號判決破壞憲政法制、玷汙司法公信力，五位枉法裁判的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將在立法院會提案，給予最嚴厲譴責，並一併宣告一一四年憲判字第一號判決無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。

明天將向北院、北檢 告發憲法法庭

國民黨團表示，明天將向北院、北檢告發憲法法庭及五位大法官濫權瀆職，要看看現在司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德總統獨裁政權的清流法官及檢察官？

國民黨團呼籲，司法體系公務員及大法官，莫淪為賴總統獨裁政權打手，依據刑法第一二四條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處一年以上七年以下有期徒刑，喊話司法機關公務員們，請三思而行。

現有八位大法官中，有三位大法官拒絕評議，更批評此次憲訴法違憲判決無效。翁曉玲說，謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥荒唐裁判，令她想起司法系統的順從、腐敗，造就納粹獨裁，摧毀民主法治和人權保障制度，五位大法官開啟可怕司法之門，台灣距離邪惡時代不遠了。

國民黨立委吳宗憲說，賴總統正在一步步執行獨裁劇本，先是收買裁判，利用五位聽話的大法官，把憲法變成「無賴家法」；第二步改寫規則，用違法判決沒收立法權，讓少數可以否決多數，下一步為消除對手，極可能以此判決為基礎，發布「緊急命令」 或透過行政權全面癱瘓國會，將在野黨的彈劾案直接封殺。

民進黨立委吳思瑤表示，這是史上頭一遭，由立法機關決議挑戰憲法法庭裁定，藍白企圖以立法權凌駕司法權，開啟挑戰憲法法庭的愚蠢惡例，怎麼法盲到這種程度？呼籲藍白兩黨別再錯上加錯，或利用議事濫權來抵制大法官。

憲法學會發表聲明 指將形成惡例

中華民國憲法學會昨天發表聲明說，五位大法官援引釋字六百○一號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」的支撐失當，擴張現有總額得扣除事由將形成憲法惡例，呼籲賴清德總統與立法院，應即履行提名與同意憲政義務，補足大法官缺額，回復憲法法庭正常運作與社會信任。

