憲訴法電子公投連署踴躍！傳自然人憑證鬧卡荒 內政部：今起補貨9萬張

記者盧素梅／台北報導

憲訴法電子公投連署踴躍，傳出自然人憑證缺貨。（圖／資料照）

為搶救已癱瘓將近一年的憲法法庭、補正門檻提高《選罷法》，「人民作主志工團」正在進行廢止《憲訴法》修法、《選罷法》修法公投，號召民眾參與電子連署，不過，近日掀起連署潮，傳出全台戶所鬧「卡荒」，出現自然人憑證晶片卡不夠狀況。對此，內政部回應，目前自然人憑證庫存充足，但因近期需求突然增加，卡管中心近期每週出貨近1萬張卡片，並自今天起陸續補貨9萬張，以確保卡片供貨無虞。

「人民作主志工團」提出的《憲法訴訟法》公投訴求「廢止憲法法庭法官人數門檻限制」（9001案），連署期限自今年7月底至明年1月底；《公職人員選罷法》公投共3案，訴求廢止「罷免提議需附身分證影本」（9002案）、廢止「罷免連署需附身分證影本」（9003案）、「偽造假冒個資連署刑責」（9004案），連署期限自9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。

值得一提，這是台灣史上首次採電子連署的公投提案，必須申辦「實體」自然人憑證，再透過電腦讀卡機插卡使用，才能進行公投連署。不過，近日掀起連署潮，傳出全台戶所鬧「卡荒」，出現自然人憑證晶片卡不夠狀況。

據民團統計，截至９日為止，全台至少25間戶所的自然人憑證晶片卡用罄，台北市除了文山區其餘戶所皆無卡可申請。內政部接受本報訪問時回應，卡管中心近期每週出貨近1萬張卡片，並自今天起陸續補貨9萬張，以確保卡片供貨無虞。

對於自然人憑證傳出庫存不足，內政部回應，自然人憑證晶片卡是透過中華電信股份有限公司提供及製作，並無數量限制。但因近期需求突然增加，卡管中心近期每週出貨近1萬張卡片，並自今天起陸續補貨9萬張，以確保卡片供貨無虞。內政部強調，自然人憑證得跨戶所申辦，呼籲民眾勿須集中於戶籍所在地戶所辦理，也請各戶所視情況向內政部申請增設臨時櫃台，以供民眾申請。

