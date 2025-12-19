《憲訴法》修正案被判違憲 民眾黨轟：新舊法皆不遵守「5大法官自居為司法太上皇」

針對憲法法庭宣告《憲訴法》修正案違憲，民眾黨主席黃國昌、立委林國成、陳昭姿召開記者會。陳祖傑攝



憲法法庭今（12/19）天認定，藍白立委合力通過的《憲法訴訟法》修正案的立法程序有重大瑕疵，且違反《憲法》分立原則，判決違憲，意味憲法法庭復活。民眾黨隨即召開記者會，黨主席黃國昌怒轟，5名支持宣告違憲的大法官，等於向台灣人說，「一切由我們5個人說了算。」他認為，就算修正前的《憲訴法》也規定，要有「現有總額」三分之二以上的大法官參與評議才能成立，目前8名大法官，所以要有6名大法官，這5名「綠色大法官」等於自己親手拆了憲法法院。

黃國昌首先說，這次違憲判決在民主憲政秩序下是廢紙一張，因為這不是合法組成的憲法法庭，從一開始就不具有審判權，謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞等5名大法官今天正式向全台灣人民宣告，未來哪部法律合法、合憲，哪部法律不合法、不合憲，「一切由我們5個人說了算。」

黃國昌表示，另外3名大法官持反對立場、拒絕參與評議，在5名大法官眼中，那3人已經不是大法官，「中華民國憲政史上什麼時候看過，竟然有大法官直接排除其他3個人？」

黃國昌指出，無論美國聯邦最高法院、日本最高裁判所，還是南非憲法法院，每個國家的憲法法院都有要求最低人數，所以去年修正的《憲訴法》，毫無違憲問題，而且就算大法官認為修正後的《憲訴法》違憲，但至少要遵守舊的《憲訴法》。

黃國昌解釋，修正前的《憲訴法》第30條明文規定，任何判決「應經大法官現有總額三分之二以上參與評議」，目前8名大法官，所以要有6名大法官才能進行有效評議，結果現在5名「綠色大法官」親手拆了憲法法院，「等於新法不能拘束，舊法也不能拘束，5個人說了算。」

黃國昌不滿表示，中華民國憲法什麼時候給這5個大法官五個如此巨大的權利？他認為，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3名拒絕參與違憲、違法的大法官，在公開法律意見書中「話說得很客氣」，就是憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限。

黃國昌說，從實質宣告死刑違憲開始，人民怒火已經衝上天，現在是變本加厲，直接告訴台灣人：「以後一切我們5個人說了算，已經自居為司法太上皇，幫賴清德邁向專制獨裁之路。」

黃國昌表示，有人會問「立法院會不會再修《憲訴法》？」但他覺得何必再修、不用再修，因為5名「綠色大法官」已經清楚告訴台灣人，無論新還是舊的《憲訴法》，他們都不願意遵守。

最後，黃國昌嚴肅地說，這件事情的嚴重性非同小可，「接下來發生的所有事情，賴清德以及這5位無法無天的綠色大法官，要負全部責任！」

