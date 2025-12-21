《憲訴法》修正案違憲「3大法官提不同意見」判決無效...中研院法研所蘇彥圖直言「憲政危機尚未解除」：請講道理！

憲法法庭19日宣判，《憲法訴訟法》修正案違憲失效；國民黨立院黨團指出，週一（22日）將告發大法官瀆職，並擬於院會提案宣告判決無效。對此，中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖指出，如今憲法法庭好不容易恢復運作，但合法性及判決，反而受到挑戰，「也就是說，憲政危機還沒有解除，它只是進入到下一個階段」。他直言，到底是要「講道理」，還是說要繼續惡鬥下去，是社會要去思考的問題。

針對3名大法官主張《憲訴法》違憲的判決無效，蘇彥圖指出，3名大法官非常堅持自己的法律意見，但他們的聲明甚至不能被稱為「不同意見」。他說明，3名大法官已經否認其他大法官得以組成憲法法院、並作成裁判的合法性，可以理解他們對於自己法律意見的堅持，「但遺憾的是，用這種方式處理意見，對憲法法院是一個相當大的傷害」。

蘇彥圖表示，多元社會中，法律本來就充滿不同意見，「但要思考所做的事，會不會對制度，甚至對整個台灣的憲政民主造成傷害」。不過，蘇彥圖說，也不需要再去責怪3位大法官，因為事情已發生，「重點是社會如何看待，是要否認判決的合法性與權威，還是應該團結在憲法法庭之下，即使有不同意見、即使政治競爭再激烈，也要尊重憲法法庭的判決」。

蘇彥圖認為，憲法法庭的判決，並沒有強迫一定要支持它，但可以用論述去說服人。他說，「我們遵守判決，代表的是選擇回到講道理、能論述、能彼此說服的社會，而不是不講道理、不論辯，只要表決人數過了就算數的社會，那也不是我們所希望追求的民主」。

蘇彥圖續指，憲政危機還沒有解除，現在進入第二階段，「如今不管是哪個陣營所做的選擇，都會決定台灣是往好的方向發展，還是繼續沉淪，這是大家共同的憲政責任」。他直言，若只是用很情緒化、標籤化的語言，去說這是「綠色大法官」或怎麼樣的大法官所做的事，對台灣的憲政一點幫助都沒有，「我們應該回到事情本身，請你講道理」。

最後，蘇彥圖呼籲，應該針對為何認為《憲訴法》的修法在程序獲實質上都有違憲的問題，「而非貼標籤，用很粗暴的方式去解釋、甚至否定這些事」。

