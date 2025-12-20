《憲訴法》修正案遭判違憲！國民黨立院黨團下週一赴北檢告發大法官、提譴責案

國民黨立院團今天（20日）宣布，將於立法院會正式提譴責案，並於下週一赴北院及北檢，同時告發憲法法庭及5位大法官瀆職。（資料照片）

癱瘓至今長達1年的憲法法庭昨正式宣告《憲訴法》修正案部分違憲，引發在野強烈不滿。對此，國民黨團今天（20日）宣布，將於立法院會正式提案譴責，並一併宣告昨日114年憲判字第1號判決無效，並於下週一赴台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及5位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。

國民黨團今天指出，針對做出114年憲判字第1號判決破壞憲政法制、玷污司法公信力的5位枉法裁判的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將於立法院會正式提案，針對其離譜行徑，給予最嚴厲譴責，並一併宣告昨114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。

國民黨團也將於22日赴台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及這5位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。

國民黨團直言，他們要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德獨裁政權的清流法官及檢察官，「在這個最黑暗的時代，台灣人民還能不能相信司法？這是歷史的關鍵時刻！」

國民黨團呼籲，司法體系的公務員及大法官，莫淪為賴清德獨裁政權的打手，最後可能成為獨裁政權的棄子、犧牲品，而葬送一生的清譽及前途，得不償失。

國民黨團表示，依《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑，「中華民國司法機關的公務員們，請三思而行！」



