《憲訴法》修正案遭判違憲！黃國昌喊：當獨裁成為事實、革命就是義務

憲法法庭今天（19日）下午正式宣告《憲訴法》修正案違憲，民眾黨主席黃國昌砲轟，這群怠惰毀憲亂政的5位大法官，將在台灣的民主憲政史上留下永遠的疤痕。（圖／翻攝畫面）

癱瘓至今長達1年的憲法法庭今天（19日）大復活，正式宣告藍白去年強推的《憲訴法》修正案違憲。對此，民眾黨主席黃國昌舉行記者會痛批，總統賴清德帶頭違憲、不公布立法院通過的法律，5位大法官甚至帶頭拆毀憲法法庭，自居為「司法太上皇」。他最後更警告，若過了這週末，賴清德仍決定一意孤行，「民眾黨一定會有所行動」，如同當年太陽花運動口號，「當獨裁成為事實，革命就是義務」。

針對憲法法庭今天下午正式宣告《憲訴法》修正案違憲，黃國昌說，今天一早過半數立委在立院議場前向全台人民宣布將對總統賴清德正式提出彈劾案。沒想到，下午卻有5位「綠色大法官」自行組成憲法法庭作成判決，「擺明是在幫賴清德走上獨裁之路」。

黃國昌指出，另外有3位大法官選擇在法庭外提出法律意見書，就是因為他們從來沒有參與這個違法組成的憲法法庭，也拒絕加入這次的「違憲行動」。

黃國昌痛批，這5位大法官作成所謂的判決，在民主憲政秩序下「其實是廢紙一張」，因為這不是合法組成的憲法法庭，從一開始就不具有審判權。

黃國昌說，這5位大法官今天形同正式向全台人民宣告，「未來哪一部法律合法合憲、哪一部法律不合法不合憲，一切由我們5個人說了算」，甚至在他們眼中，拒絕加入的另外3位早已不是大法官，「中華民國憲政史上什麼時候看過，現任的大法官竟直接排除其他同樣具備大法官資格的人？」

針對5位大法官稱立院去年修正《憲訴法》，規定作成違憲判決須有最低出席人數與最低同意票數屬於違憲，黃國昌強調，從美國、日本、南韓、南非、歐洲，「每個憲法法庭都有最低人數要求」，因此立院去年修正的《憲訴法》根本沒有違憲問題。

黃國昌說，即使5位大法官主張新法違憲，但也不能因此不遵守舊法。他指出，修正前的《憲訴法》第30條即明文規定，作成判決須有「大法官現有總額3分之2以上參與評議」，也就是目前現有8位大法官，依法至少需6人參與評議，但這次實際上只有5個人就做出判決，明顯違法。

黃國昌直言，賴清德帶頭違憲、不公布立法院通過的法律，5位大法官甚至帶頭拆毀憲法法庭，自居為「司法太上皇」，而在賴清德帶領，及5位大法官從旁助陣下，台灣的民主憲政將正式崩壞，走向專制獨裁的道路。

黃國昌最後嚴正警告，若過了這個週末，賴清德仍決定一意孤行，「民眾黨一定會有所行動」，如同當年太陽花運動口號所說，「當獨裁成為事實，革命就是義務」、「自己的國家自己救」，這群怠惰毀憲亂政的5位大法官，將在台灣的民主憲政史上留下永遠的疤痕。



