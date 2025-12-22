即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

憲法法庭5名大法官，上週五（19）宣判藍白聯手通過《憲訴法》修法無效，使得藍白立委相當不滿，國民黨團不僅稱大法官成總統賴清德的「現代籌安會」外，今（22）日更前往台北地檢署要告發5位大法官瀆職，並宣稱要守護憲法。對此，民進黨發言人吳崢痛批，國民黨就是違憲累犯、慣犯，違憲的人在攻擊守護憲法的人，這不是作賊喊抓賊嗎？

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥、王鴻薇、徐巧芯等人前往台北地檢署，要告發宣判《憲訴法》修法無效的5名大法官瀆職；其中，林沛祥則宣稱，大法官主動做出違法亂紀、毀憲亂政的事情，這就是所謂「知法玩法、弄法」，甚至現在公然違法，這件事情是不能夠被容許，而這件事情不只破壞憲法，更破壞引以為傲的民主法治制度。

對此，吳崢今日則在民進黨中央黨部召開的記者會上回應，國民黨相關作為只是為博聲量、博版面的政治操作，對於化解現在朝野之間的溝通、化解現在遇到憲政議題無濟於事。

接著，吳崢說到，國民黨今天早上提告大法官是很荒謬的舉動，因為看到前段時間當行政院長卓榮泰宣布不副署後，國民黨急急忙忙跳出來，從黨主席鄭麗文、立委、黨內人士稱要守護憲法。

他指出，但在台灣受過國中義務教育的人就會學到，法律高於命令、憲法高於法律，而立委是處理法律的層級，憲法則是靠大法官守護，而要找專責、稱職、優秀的法界人士擔任大法官守護憲政秩序。

快新聞／守護憲法？國民黨團告5名大法官瀆職 吳崢：作賊喊抓賊

國民黨立院黨團今日上午前往台北地檢署告發5位大法官瀆職。（圖／民視新聞）

吳崢認為，上週五憲法法庭做出114年憲判字第1號，就是憲法法庭決心要守護中華民國的憲政制度，「為什麼憲法法庭被癱瘓一年後必須要站出來？不就是立法院毀憲亂政嗎？不就是立法院通過憲訴法修法、惡意拉高憲法法庭運作的門檻，實質癱瘓憲法法庭嗎？這不就是為什麼大法官今天必須站出來守護憲法，不就是國民黨造成的後果嗎？」。

因此，吳崢反問「國民黨還有臉講要守護憲法？」，更直批一直在違憲就是國民黨，去年搞國會擴權法案，就被憲法法庭宣判違憲，然後又搞《憲訴法》修法，今年憲法法庭終於站出來說《憲訴法》修法也違憲，「你們是違憲累犯、慣犯，違憲的人在攻擊守護憲法的人，這不是作賊喊抓賊嗎？」。

他強調，憲法法庭的判決《憲訴法》修法違憲，就是因為憲法法庭要守護憲法，而憲法法庭地位必須在法律之上。

同時，他也反問，若今天立法院將不合理的限制修《憲訴法》，而憲法法庭還遵守，那就變成命令之上有法律、法律之上有憲法、憲法還有一個更上階是國民黨修的法，「那國家最大的不是憲法，最大叫作國民黨，這樣我們還是守護憲政的民主國家嗎？」。

最後吳崢喊話，大法官當然要站出來守護憲政，而罪魁禍首、搞那麼多事情的就是國民黨，現在國民黨還去告大法官「真是恬不知恥」。

原文出處：快新聞／《憲訴法》修法無效！國民黨團告5名大法官瀆職 吳崢：作賊喊抓賊

