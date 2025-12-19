即時中心／顏一軒報導

憲法法庭今（19）日做出114年憲判字第1號判決，宣布《憲訴法》立法程序出現明顯且重大的瑕疵，而且牴觸憲法，因此自判決日失去其效力。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回應，在這段期間，憲法法庭共有432件人民聲請釋憲案，只有96件獲得受理，針對今日的判決，民進黨團為人民感到非常欣慰。





今日下午4時15分，鍾佳濱、民進黨團書記長陳培瑜與副幹事長范雲，共同召開「人民合憲權益重獲保障 為人民感到欣慰」記者會。

廣告 廣告

鍾佳濱指出，憲法法庭114年憲判字第1號判決的公布，讓民進黨團非常欣慰，就是人民的合憲權益重獲保障，在過去《憲訴法》法經歷過國眾挾國會多數濫權修改後，憲法法庭一度陷入運作困難。

他強調，在這段期間，總共有人民聲請釋憲案432件，只有96件獲得受理，其他人民合憲權益如何獲得救濟，有賴憲法法庭能重新運作，因此民進黨團對於憲法法庭做出114年憲判字第1號判決決定，為人民感到欣慰。







原文出處：快新聞／《憲訴法》修法違憲即起失效 民進黨團：為人民感到非常欣慰

更多民視新聞報導

民進黨「這縣市」首長連任穩了？施政滿意度破7成 最新民調結果曝

彈劾賴清德網站破2百萬連署？ 吳靜怡揪資安漏洞質疑：會不會是詐騙

LIVE／《憲訴法》修法違憲立即失效 民進黨團16:15最新回應

