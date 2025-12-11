《憲訴法》公投電子連署踴躍！自然人憑證缺貨 內政部：補貨9萬張

電子連署公投踴躍，連帶提升自然人憑證申辦量。（資料畫面）

人民作主志工團發起廢止《憲訴法》修法、《選罷法》修法公投連署，號召民眾參與電子連署，讓自然人憑證需求激增，戶政事務所出現「缺卡」現象。內政部表示，卡片管理中心為緩解缺貨，10日起將陸續釋出9萬張補貨，並強調中華電信製卡產能無上限。

人民作主志工團提出《憲訴法》公投，訴求廢止「憲法法庭法官人數門檻限制」，連署期限自今年7月底至明年1月底；《選罷法》公投共3案，訴求廢止「罷免提議需附身分證影本」、廢止「罷免連署需附身分證影本」、「偽造假冒個資連署刑責」，連署期限自9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人，這也是台灣首次電子連署公投，需申辦自然人憑證才能連署。

連署踴躍連帶使自然人憑證申辦量增加，台中出現多個戶政事務所「缺卡」，導致民眾無法即時申辦，內政部卡片管理中心已啟動緊急調度，市府近期也補進約100至200張卡片；但依內政部規範，各戶所必須維持5日安全存量、約300至400張卡片，以目前台中的存量仍遠不足。

內政部指出，自然人憑證庫存充足，沒有缺貨問題，目前隨時監控全台467套發證設備的運作狀況，並建議各地戶所若遇人潮，應視需求申請增設臨時櫃台；民眾若遇到住家附近缺貨，可選擇跨區前往其他戶政事務所辦理，不需在單一地點苦候。





