《憲訴法》宣告違憲！國民黨竟喊「瀆職」 律師反擊：建議去北檢自首

即時中心／温芸萱報導

憲法法庭日前判決《憲訴法》修正案違憲，指出立法程序違反正當程序及權力分立原則。國民黨立法院黨團昨（20）日宣布，將提出譴責案，並於明（22）日前往北院、北檢告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。對此，律師林智群今（21）日在臉書怒轟，建議國民黨黨團去地檢署「自首」瀆職，今（2025）年只剩下一個禮拜，明（2026）年預算還沒審查，這不是瀆職，什麼才是瀆職？

憲法法庭日前針對《憲訴法》修正案作出判決，宣告相關條文違憲，引發在野黨強烈反彈。國民黨立法院黨團昨日宣布，將在立法院會提出譴責案，並計畫明日前往台北地院及台北地檢署，告發憲法法庭及5位大法官涉嫌濫權、瀆職。

去年，藍白立委曾修《憲訴法》，規定憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，須有現任大法官總額10人以上參與評議，且違憲宣告需至少9人同意，以提高釋憲門檻。然而，由於藍白杯葛總統提出的大法官人選，大法官至今僅8人，已有412天未能作出判決。

憲法法庭今年首號判決指出，《憲訴法》修正案立法程序存在明顯重大瑕疵，包括違反正當立法程序及權力分立原則，因此與憲法牴觸而失效。

對此，律師林智群今日在臉書痛批，建議國民黨立法院黨團去地檢署「自首」瀆職，2025年只剩下一個禮拜，2026年預算還沒審查，這不是瀆職，什麼才是瀆職？





