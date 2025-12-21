《憲訴法》宣告違憲！林濁水嘆：三黨惡鬥不會落幕

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對5名大法官宣判去年底藍白兩黨聯手修正的《憲訴法》失效，憲法法庭書記廳廳長許碧惠說，此情況是極端例外，對此，前民進黨立委林濁水今(12/21)表示，若2028國會再次三黨不過半，現在的例外現象將成為常態現象，而藍綠白惡鬥不會因此告一段落，恐怕憲政危機還將進一步升高。

前民進黨立委林濁水，資料照

5名大法官近日作出114年憲判第1號，表示去年底藍白兩黨聯手修正，拉高參與評議的大法官不得低於10人、宣告違憲的人數不得低於9人的評鑑門檻的《憲訴法》失效。外界解讀這是被癱瘓了1年的憲法法庭自救。許碧惠說，有鑑於缺額大法官繼任人選何時產生難以預期，因此是極端例外，才將拒評的3位大法官由現有總額扣除。

廣告 廣告

林濁水在臉書發文指出，大法官此舉，是以為因為國家已經處於「例外情況」如下3點：

1.立法院通過《憲訴法》，硬性規定大法官評議人數 。

2.總統兩度提名大法官，均全數遭到否決 。

3.現任3名大法官沒有理由持續缺席，杯葛評議，所以他們才挺身而做出1號判決。

林濁水說，但是問題是，3項並存的例外的基本現象，並不會因為判決而改善變好，尤其若2028再選出三黨不過半的國會。例外現象將永久化，而今之例外現象將成為未來的常態現象。

「有沒有例外現象成為常態現象的先例？戒嚴38年和威瑪政府末期豈不就是。」林濁水表示，自己沒有進一步推論出藍白決心走兩蔣或威瑪舊路的意思，但是要指出，藍白綠惡鬥，不只看不出會因大法官的判決而告一個段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況，極可能進一步升高。

更多FTNN新聞網報導

翁曉玲要府院到立院報告備詢《財劃法》不副署案 總統府：不會去

提案助理費除罪化連他都看不下去 許智傑點名陳玉珍：對得起助理同仁嗎

台南市長初選白熱化！林俊憲：妳全靠藍營介入撐民調 陳亭妃：那我支持度會更高

