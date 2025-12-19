《憲訴法》宣告違憲 白營下通牒：若賴仍一意孤行必反制

針對5位大法官署名公布「114年憲判字第1號判決」，民眾黨立委林國成（左起）、黨主席黃國昌及立委陳昭姿19日召開記者會，痛批這5位大法官是毀滅憲法法庭的罪人。（范揚光攝）

憲法法庭今天（19）日由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，震驚各界；民眾黨今日下午緊急召開記者會，黨主席黃國昌痛批，這5位「綠色大法官」已成司法太上皇，協助賴清德走上獨裁之路，同時也強調，若這周末後賴清德仍一意孤行，民眾黨一定會有所反制，「當獨裁成為事實，革命就成為義務」。

台灣民眾黨主席黃國昌表示，今早立院過半數的立委，才在議場前宣布對違反《憲法》規定沒有在10日內公布法律的賴清德總統提出彈劾後，沒有想到今天下午又有5位綠色大法官聲稱所組成憲法法庭，做成「114年憲判字第1號判決」，這樣的行徑擺明的就是在協助賴清德走上獨裁之路。

廣告 廣告

他說，這5位綠色大法官所做成的所謂判決，在民主憲政的秩序下是廢紙一張，因為這不是一個合法組成的憲法法庭，從一開始就不具有審判權，這5位大法官所做出來的東西當然不是判決，而這5位大法官今天正式向全台灣人民宣告，未來哪部法律是否合法、合憲，「一切由我們5個人說了算」。

黃國昌表示，五位大法官根本是將自己置於法律之上，自命太上皇，不只將新的《憲訴法》判無效，連舊法都不遵守；修正前《憲訴法》第30條規定，憲法法庭要做成判決，應有現有大法官總額的2／3參與評議，以現在8位大法官計算，至少要有6位大法官參與評議才合法，如今「五個綠色大法官是自己拆了憲法法庭！」

他批評，以後政黨是否違憲要解散、機關之間權責衝突怎麼解決、法律有沒有違憲，都是這5位綠色大法官說了算，「中華民國憲法什麼時候給你們這種滔天權力？」在賴清德的帶領、五位大法官助陣下，台灣民主憲政正式崩壞，此事嚴重性非同小可，接下來發生所有事情，「賴清德及這五位無法無天綠色大法官要負全部責任！」

黃國昌指出，他希望賴清德總統這個週末想清楚「你要把這個國家帶到什麼地方去？」這5位是台灣民主憲政史上的罪人，親手拆掉了憲法法庭，若過這個周末賴總統依然是一意孤行，民眾黨一定會有所行動，當年太陽花運動的時候，當獨裁成為事實，革命就是義務，自己的國家自己救，「你們這一群帶頭毀憲亂政的5位大法官，在台灣的民主憲政史上絕對永遠留下罵名」。

【看原文連結】